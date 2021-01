Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

ARNAUD REBOTINI

Avec ce nouvel EP "Shiny Black Leather » Arnaud Rebotini est de retour dans un style sombre et brutal, il pousse à l'extrême un mix entre musique électronique moderne et ses influences 80’s. De la musique de club pour ceux qui n’aiment pas la dance music. Une sorte de flashback de ses mix durant les années Pulp ou la techno de détroit se mixait en noir, et ou l'Underground resistance rencontrait Sister Of Mercy. Sometimes Funky People are dressed in Black était le nom de ses soirées. En exclusivité, Arnaud Rebotini vous propose un live de 25 minutes :