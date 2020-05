Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club.

CHRISTINE AND THE QUEENS

"J'avais besoin de raconter, de façon très imagée, un moment très difficile de ma vie, que j'avais besoin de jeter au-devant de moi pour me libérer de quelque chose". Les mots sont signés Christine and the queens, et ils décrivent l'état d'esprit dans lequel elle se trouvaient lors de la composition de ce nouvel Ep, La vita nuova.

SEBASTIEN TELLIER

Sebastien Tellier sort un nouvel album dont l'idée générale passe de la paternité aux tâches ménagères:La paternité m’a transformé. J’étais un chien fou, levé à midi, fumant clope sur clope au petit déjeuner. J’ai désormais une famille, une femme, deux jeunes enfants. Je m’occupe d’eux, je fais la vaisselle, je lave le linge. J’ai découvert un bonheur caché dans la vie familiale et une plénitude dans le rangement de la maison. Le thème du disque découle de ce plaisir d’homme domestiqué.

MIOSSEC

Disponible ce vendredi 22 mai sur toutes les plateformes, EN est une production , fabriquée à deux, confinés, dans la cabane à Locmaria-Plouzané (Finistère), là où le Brestois s’est installé, sur la côte nord, tout près de Brest. Un travail à deux entre Miossec et Mirabelle Gilis

BIRDS ON A WIRE

A travers leur projet Birds on a wire, Rosemary Standley et Dom La Nena continuent d'explorer les territoires musicaux empruntés par d'autres artistes, de Pink Floyd à Chico Buarque, en passant par Leonard Cohen et la chanteuse péruvienne Violeta Parra. Des interprétations émouvantes et intemporelles.

RICKY HOLLYWOOD

Un nom de star américaine aux rêves un peu cheap, Ricky Hollywood signe un nouvel album dans lequel tout est une affaire d'équilibre, entre mélodies aériennes et paroles brutes. On navigue sans cesse dans les turbulences joyeusement piquantes de cet artiste qui signe notamment ce duo avec Juliette Armanet:

CALLING MARIAN

La techno de Calling Marian emprunte parfois des chemins vers la trance, l'acid, ou le downtempo, mais elle reste identifiable avec ce son brut, gros et puissant. Elle vient de sortir son nouvel EP Calling for the past, et vous invite à découvrir son dj set exclusif pour Coté club

Tracklist :