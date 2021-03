Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

RONE

Album: Rone & friends

Au printemps 2020, après la douche froide du confinement et l'arrêt prématuré des représentations du spectacle « Room With A View » au Théâtre du Châtelet, Rone se retrouve dans une situation inédite. Éternel créatif, il bouillonne : « Cette période étrange de confinement où chacun est séparé, isolé, m'a donné envie, plus que jamais, de collaborer, d'échanger et finalement de faire un disque "collectif", qui fédère, réunit ». Ainsi naquit Rone & friends...

ALAIN DAMASIO

Entre la sortie de son roman "Les furtifs" en poche, une évocation musicale de celui-ci à travers un spectacle de rock fiction "Entrer dans la couleur", la sortie d'un livre pour enfant Scarlett & Novak, et la participation sur un titre de l'album de Rone, l'écrivain Alain Damasio multiplie les expériences, nouvelles ou pas, pour donner sens à sa réflexion bouillonnante.

USMAR