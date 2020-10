Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

DAPHNE GUINESS

" Révélations", chez Agent Anonyme Limited

Son troisième album . Après la mode, le mannequinat, une vie d’épouse et d’héritière, la chanson arrive en 2014. Et depuis 3 albums super produits. Il y a du Tony Visconti derrière ( le producteur historique de David Bowie, mais pas que). Un album qui appelle à la danse, avec des pointes disco tempérées par des accents plus dark, mais aussi des balades .

ROSALIE VARDA

"Il était une fois Peau d’Âne" aux éditions la Martinière et le DVD ressort chez Arte Video à l'occasion des 50 ans du film de Jacques Demy avec la sublime musique de Michel Legrand.

ARNAUD REBOTINI

"This is a quarantine " 4 vinyles édités par l'INA , des nouveautés et des remix, cadavre exquis musical aux multiples influences, fruit du confinement créatif d'Arnaud Rebotini.