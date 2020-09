Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

GRINGE

On ne va pas refaire son parcours, on passe sur le duo Casseurs Flowters avec Orelsan , on passe sur les séries Télé Bloqués. Aujourd’hui gros plan sur son premier livre, pas un roman, mais un récit : "Ensemble on aboie en silence", chez Harpers Collins,

Un livre où il revient sur le lien très fort avec son petit frère Thibaud, diagnostiqué schizophrène. Le livre lui donne la parole, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il écrit de façon fulgurante....

AUSGANG & CASEY

Ausgang est le nouveau groupe de Casey, rappeuse du Blanc-Mesnil, Très loin des productions actuelles, Ausgang donne dans la rage, une fusion rap rock soutenant des propos sans concession. Leur album Gangrène porte bien son nom.

NOEMIE TATY

90% des albums ne sont pas rentables. Pourquoi continuer à produire ce format? Que représentent-t-ils aux yeux des artistes? Entre single, Ep, mixtape et album, les formats se mélangent parfois de manière floue. La journaliste Noémie Taty nous en dévoile tous les ressorts économiques et artistiques.