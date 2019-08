Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Après la sortie de son album Bleue, Keren Ann sera en tournée durant le mois d'octobre puis en mars et avril 2020.

Féfé & Leeroy ne s'étaient jamais vraiment quittés depuis l'ouragan Saïan Supa crew. Aujourd'hui, et pour un an , ils font vivre un album éphémère intitulé "365". Ils seront bien sur en concert partout en France, et Coté club vous propose un avant goût en live.

Un premier Ep sorti il y a 4 mois, une tournée énorme depuis, et Suzane de se faire un prénom plein de promesse. Live et interview dans Coté club.

SEQUENCE PHOTOCALL - Suzane prend la pose sous l'oeil averti de José, le photographe du Ground control.

Suzane © Radio France / José

Dans son premier album En 3 lettres, notre résident Arthur Ely affirme aussi bien ses ambitions que ses doutes dans un savant mélange de rap, rock et chanson.

5 ans après sa 1ère mixtape, Hatik revient avec Chaises pliantes, nouvelle mixtape permettant de mettre en lumière ce rappeur ayant décroché le rôle principal de la 1ère série sur le rap, "Validé", diffusée à partir de début 2020 sur Canal+

En avant-première, Coté club invite Gemme, projet initié par Xavier Jamaux et regroupant plusieurs chanteuses dont Elodie Frégé (en interview dans Coté club), Loane, Barbara Carlotti, Alka Balbir, Helena Noguerra et Nubia Esteban.