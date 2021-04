Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Dominique Tarlé © Dominique Tarlé / Moodoïd © Toki

Dominique Tarlé

📖 Les Rollings Stones & Nellcote - La véritable histoire d'une villa mythique (avec Benoît Jarry - Florence Viard) vient de paraître aux Ed. Le Mot et Le Reste

Pour le commun des mortels, la villa Nellcote est le lieu où les Rolling Stones enregistrèrent leur album Exile On Main Street. Cet enregistrement a été immortalisé par le photographe Dominique Tarlé qui vécut six mois d’une vie de rêve à leurs côtés, et dont les photos s’offrent un nouvel écrin grâce à ce livre. Benoît Jarry et Florence Viard se sont penchés sur la généalogie de ce bâtiment Belle Époque construit en 1905 dans la baie de Villefranche-sur-Mer et sur la cohorte bigarrée qui l’habita au fil des siècles : milliardaires, diplomates, industriels réputés, survivants du Titanic et stars du rock. Par leur travail minutieux, ils nous invitent à un voyage sur la Côte d’Azur du début du XX° siècle et dans l’intimité d’un groupe de rock légendaire.

MOODOÏD

Album "PrimaDonna"

Pablo Padovani – alias Moodoïd – s’est toujours plu à s’entourer de femmes. Après avoir privilégié, en studio et sur scène, la compagnie de musiciennes et d’une équipe technique féminine, le chanteur-guitariste pousse plus loin cette complicité dans un projet, PrimaDonna, regroupant en deux volumes une série de chansons conçues et enregistrées en duo avec des chanteuses comme Juliette Armanet, Stéphanie Lange, Félicia Douglass, Say Lou Lou et Melody's Echo Chamber. « J’ai parfois joué de cette image de séducteur, consent le trentenaire aux allures de jouvenceau, mais je me sens surtout plus à l’aise avec les filles qu’avec les garçons. J’interagis mieux avec elles, j’exprime ma part de féminité. C’est comme ça que ma musique produit le plus d’émotions. Pour "PrimaDonna", le but était de s’impliquer à égalité dans le son comme dans les images. »

Les Nouveautés Nouvelles avec Ponta Preta, Streaker et Meteo Mirage

Ponta Preta : "I Wanna Know"

Créé par cinq amis qui aiment les sons décontractés de la côte ouest américaine autant que lepsychédélisme australien, le groupe lyonnais Ponta Preta documente dans une musique entêtante et ensoleillée, ses souvenirs de road trips au bord de l’océan. Richement texturées et harmonisées, les chansons évoquent tout autant le surf et l’océan que les paysages de films de Sergio Leone. On peut sentir la chaleur du soleil, sans pour autant choper une insolation.Premier album "Tits Up" sur le label Le Surf Records.

Streaker : "Fleur Pute"

Chef de file de la variété dada, Streaker s’inscrit dans l’héritage de ces personnages qui interviennent - souvent nus - lors d’événements sportifs. Outre le côté « attentat ridicule et doux » et l’intervention soudaine de l’absurde dans un événement ultra codé, le streaking est proche de l’acte artistique comme le conçoivent les frères Van Streaker : une action dont la seule destination possible est sa propre fin. Avec dès lors comme seul objectif celui de faire durer ce moment éphémère le plus longtemps possible, de créer un espace utopique, fragile, sans but, enfantin et ludique. La production a été co-réalisée avec Cédric de la Chapelle (Slow Joe & the Ginger Accident).

Météo Mirage : "Transforme"

C'est une histoire d’aventure et d’altérité. Max et Alexis, les deux voix du groupe, grandissent ensemble. Quand ils créent Météo Mirage en 2017, c’est par envie d’inconnu, de mélanges. Naissent les premiers morceaux, aux textes ciselés et aux sonorités empruntant à la fois à des influences rock, chanson française et à des découvertes plus psychédéliques. Noé, Léo et David, rencontrés au fil des années, viennent alors donner corps à une musique organique aux nombreuses facettes. Sur scène, le groupe emmène le public dans un véritable voyage. L’énergie est grande, les paysages divers. Météo Mirage joue live et toujours avec le souffle des grands soirs. Après avoir été finaliste du Société Ricard Music Live, le groupe sort en mars 2019 son premier EP « Pacifique », enregistré maison. S’entourant de plusieurs jeunes réalisateurs et collectifs en vue ( La Comète Films, Bleu Désert, Pierre Lazarus ), Météo Mirage dévoile une esthétique mélancolique à travers plusieurs clips énigmatiques. Leur nouvel EP est produit par Adrien Durand à la réalisation (Bon Voyage Organisation). Les textes y parlent de doutes, de changements, de violence … toujours avec cette singulière touche onirique qui vous emporte et vous fait dériver.