Au téléphone avec : ARIANE MOFFATT

Depuis 20 ans et la sortie de son premier album "Aquanaute", la chanteuse canadienne fait tourner la chanson dans tous les sens : pop, rock, électro, glam... C'est une figure et une voix incontournable de la musique au Québec, des Félix, des collaborations avec M, Yael Naïm, des BO, des spectacles… Ariane Moffatt vient de sortir un nouvel album « Incarnat », un disque marqué par la pandémie bien sûr mais hanté par les questions de la filiation, du lien entre les êtres et de l’importance de l’art dans nos vies.

WILLIAM SHELLER : une autobiographie "William" chez Equateurs

Tout le monde connaît ses succès. William Sheller est un musicien classique, un homme de l'orchestration. Et William est une symphonie écrite par Sheller. Une enfance marquée par un secret, l'identité de son père, et un double enracinement : le Paris des années 50, des 4 CV et l'Amérique des Cadillac. En effet, sa mère, Paulette, tombe amoureuse d'un Américain qui travaille dans des boîtes de jazz : long séjour dans l'Ohio à deux heures de route du Michigan où vit le père naturel de William, sans qu'il le sache alors. Une prédisposition évidente pour la musique, le piano. Un éducation musicale prodiguée par Yves Margat, un maître de l'harmonie, élève de Gabriel Fauré. Et puis l'influence de la musique pop anglaise. Les premières auditions, le succès planétaire de My Year is a Day dont il compose la musique, la rencontre avec Barbara pour qui il travaille et chez qui il vit, et puis une femme, deux enfants. Une vie de père de famille et de vedette du showbiz qui sait choisir ses amis : folles expéditions avec Nicoletta et Patrick Juvet à Trouville, relations intenses avec Catherine Lara et Joe Dassin, plus légère avec Carlos. Une géographie zigzaguant entre Paris, la province, l'étranger. Les nuits de folie, la cocaïne, l'ambigui?té sexuelle. C'est une vie qui va vite, constellée d'étoiles et d'astres déchus. Et une oeuvre admirée par toutes les générations, de Véronique Sanson à Jeanne Cherhal.