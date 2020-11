Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

JEAN-MARIE PÉRIER

Déjà hier, Éditions Calmann-Lévy

« J’adore la vision qu’a Jean-Marie de cette époque enchantée qu’il a traversée avec grâce, comme s’il était là par hasard. J’aime la façon qu’il a d’épingler les bonheurs comme des papillons, de chasser les chagrins d’un revers de mot, comme des mouches, pudeur oblige. J’aime plus que tout le regard qu’il porte sur sa famille. Parmi tous les éclats de vie, souvenirs, rencontres, amitiés, amours, parmi Johnny et Sylvie, Jacques Dutronc et Françoise Hardy, Patrick Modiano et Françoise Sagan, et aussi les jeunes Guillaume Gallienne ou Édouard Baer dont il découvrait la fantaisie avant tout le monde, j’aime son album de famille. »

THOMAS DUTRONC

Dans Frenchy, Thomas Dutronc revisite quatorze standards de la chanson française en y ajoutant des sonorités jazzy. A l’occasion de la réédition de son album, dont la sortie est prévue le 4 décembre, le chanteur dévoile un duo inédit, enregistré avec son père Jacques Dutronc, sur sa chanson Le Petit Jardin.

LUCIOLE

Luciole dévoile le premier extrait de son album à venir, dans un single intitulé Je ne chante pas. La chanteuse manie les mots et les rimes à la perfection et réaffirme la puissance de sa poésie si singulière, à travers une voix slamée percutante.