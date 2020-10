Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

RODOLPHE BURGER

Environs, le dernier album de Rodolphe Burger, est disponible depuis le mois de juin dernier.

Concerts:

13 et 14.11.20: SAINTE-MARIE-AUX-MINES / Eglise de Saint Pierre sur l'Hâte - concerts "Environs" en avant-première

28.11.20 - PARIS / Cité de la Musique - Création Love Songs avec Jeanne Balibar

05.12.20 - STRASBOURG / La Laiterie - Performance solo

17.12.20 - LILLE / L'Aéronef - Mademoiselle (Trio Rodolphe Burger - Sofiane Saidi - Mehdi Haddab)

19.12.20 - NANTERRE / Maison de la Musique - Mademoiselle (Trio Rodolphe Burger - Sofiane Saidi - Mehdi Haddab)

21.01.21 - ROUEN / 106 - concert Environs

22.01.21 - MASSY / Paul B - concert Environs

JUMO

Il y a six ans Clément Leveau donnait naissance à Jumo un avatar musical avec lequel il affirmait une identité singulière caractérisée par une production sophistiquée des mélodies capiteuses et une atmosphère cinématographique lui permettant de laisser libre cours à sa passion pour l’image. Début 2020, il a sorti son album Et le vent ?