OLIVIER CACHIN et DRIVER

Olivier Cachin est le MC. de la série documentaire "Urban Stories" saison 2, six nouveaux épisodes programmés sur Trace TV à partir du 27 septembre, il est avec nous ce soir en compagnie de Driver, le sourire le plus connu du rap français .

BEN MAZUE

La vie est une chanson. Ou peut être un album, le quatrième pour Ben Mazué avec Paradis disponible le 6 novembre chez Columbia. Pour Ben Mazué, « le Paradis c’est un endroit, c’est un moment, et maintenant c’est un album.” Et nous allons succomber à ce nouvel album, où il parle de lui et forcement un peu de nous. Stop, allez, j’arrête de m’presser, J’vais courir, j’vais marcher, j’vais sourire, J’vais m’relever. Ben Mazué chante les doutes et peut être les évidences : plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent, plus on vieillit, moins on comprend tout court

TELEPOPMUSIK

Ils nous avaient laissés en 2005, après leur deuxième album Angel Milk. Les voilà finalement de retour : les Français de Télépopmusik signent aujourd'hui leur retour avec l'album Everybody breaks the line. Après avoir posé une empreinte indélibile dans l'électro chill avec le titre Breathe en 2001, retour à un son plus électro pop.