Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

JEAN-LOUIS AUBERT

Après la sortie en novembre de son double album Refuge, Jean-Louis Aubert vient sur la scène de Coté club pour jouer en live quelques chansons extraites de celui-ci, mais aussi d'anciens albums et un peu de Téléphone. Artiste multi-générationnel généreux, Jean-Louis Aubert parle et chante en toute sincérité, sa vision du monde et ses propres interrogations.

ETIENNE DE CRECY

Etienne De Crécy / José Canavate Comellas

Depuis Cube, Etienne De Crécy repense la représentation scénique de la musique électronique. Créatif et inventif, Cube et à présent Space echo, sont aussi et surtout l'occasion de mettre en valeur son savoir faire musical éclatant. Spectacle, Space écho devient un album live qui se savoure aussi bien sans image. Preuve en est avec ce DJ set autour de ce dernier album.

29 min ETIENNE DE CRECY - Dj set pour Coté club Par Stephane Le Guennec

BARBARA CARLOTTI

Barbara Carlotti © Radio France / Alexis Goyer

Se souvenir de ses 14 ans, de ses étés en Corse, faire le mur en soirée pour aller danser toute la nuit... Barbara Carlotti ravive des souvenirs toujours aussi prégnants, pour les mettre en image et en son à travers une comédie musicale en forme de court-métrage intitulé sans mystère "Quatorze ans".

KENT

Kent / José Canavate Comellas

En compagnie de Jean-Louis Aubert, retour avec Kent, ex-chanteur de Starshooter, sur une des plus belle période du rock français. Mais Kent vient aussi et surtout nous parler de la bande dessinée Elvis Presley - Ombre et lumière, dont il signe les dessins, et nous rappelle ainsi qu'il sait définitivement tout faire.

MORGANE IMBEAUD

En quittant Cocoon dont elle était la chanteuse, Morgane Imbeaud était à la recherche de quelque chose de profondément intime, un territoire ou s'affranchir de questions sans réponse. C'est dans une petite ville en Norvège, loin de tout, que tout s'est déclenché. Solaire, sa pop rayonne à nouveau à travers Amazone, nouvel album d'une guerrière en croisade vers la paix.

SUEUR

Süeür / José Canavate Comellas

Avec Süeür, on ne triche pas. Des textes tranchants, laissant la place à chacun d'y mettre ses tourments. Une fusion entre le rock et le rap pour l'éclosion d'une musique puissante, radicale, froide. Première date de la résidence du groupe dans l'émission, et un public déjà conquis. Leur première mixtape est déjà disponible.