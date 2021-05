Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Livre : Tout tremble, éditions PUF

Jeune romancière et musicienne au sein du collectif Catastrophe, engagée dans son époque à travers l’art de la scène et les livres, Blandine Rinkel revient ici sur le sens de l’écriture : se rapprocher des autres, rendre la vie plus désirable.

Évoquant aussi son parcours, son enfance, ses lectures fétiches, oscillant entre le roman et les sciences humaines, elle déploie une curiosité infinie pour le monde. Elle tente d’y définir sa place. Sa maturité réflexive associée à sa jeunesse en fait un témoignage fort et sensible sur la manière dont une personne de 30 ans affronte la vie de nos jours.

Pour elle, ce qui importe aujourd’hui, c’est d’oser se laisser déborder par ses affects, ses joies, ses inquiétudes. Elle ne partage pas la passion de l’époque pour le pire et le manque d’empathie général. Plus qu’une leçon de sagesse, elle livre ici une leçon de vie, roborative et stimulante. La voix d’une génération qui a connu la disparition des oiseaux, la raréfaction du silence et la pollution de l’air. Une promesse d’énergie.

Niteroy

EP : Dia de chuva

Sous le nom de Niteroy, en clin d’oeil à Niterói, une ville qui jouxte Rio de Janeiro, le jeune Rennais Tiago Ribeiro cherche à créer sa propre saudade en insufflant le groove si particulier des vieilles sambas à des compositions pop aux arrangements raffinés et classieux. Le résultat donne des chansons qu’on a l’impression d’avoir toujours connues, évidentes, immédiates, contagieuses elles-aussi. On pourrait penser à Marcos Valle et Tim Maia qui auraient invité Anderson Paak, Devendra Banhart et Bertrand Burgalat à chiller sur la plage, après leur avoir fait faire le tour de la ville ? Tout le monde sifflotant un refrain ancestral entendu plus haut dans les collines, les yeux perdus dans les vagues.

H-Burns

Single : Goodbye

Le chanteur et musicien drômois revient le 03 septembre avec "Burns On A Wire", un album de reprises de Léonard Cohen en compagnie de Lou Doillon, Pomme et de l'américain Kevin Morby. H-Burns sera en concert à Romans les 01 et 02/06, au festival Rush à Rouen le 13/06, au festival Days Off à Paris le 07/07 en compagnie de Pomme, Bertrand Belin, Jonathan Morali de Syd Matters et Rosemary Standley;