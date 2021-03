Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

TSEW THE KID

Album : Ayna

L’histoire de Tsew The Kid commence à Madagascar où il a grandi. C’est d’abord son père, pianiste, qui lui a donné le goût pour la musique et puis finalement, toute sa famille, dont chaque membre joue d’un instrument. A l’âge de 7 ans, Tsew The Kid débarque en France pour s’installer dans l’Essonne. Il chante dans une chorale gospel et apprend le piano et la guitare en autodidacte. Grâce à plusieurs jobs étudiants, il parvient à économiser de quoi s’aménager un home-studio dans le garage de la maison de famille. En 2018, alors qu’il est étudiant en fac d’économie à Paris, Tsew choisit de faire de la musique sa vie et sort ses premiers morceaux de rap. S’en suit sa première mixtape « Diavolana » bientôt disque d’or avec 110 M de streams. Auteur-crooner, compositeur, interprète, Tsew The Kid s’inscrit dans cette nouvelle génération d’artistes crossover qui s’inspirent de mille choses. Il présente aujourd’hui son premier album « AYNA », soit « Vie » en malgache. 18 titres inédits inspirés par ses 4 thèmes fétiches : l’amour, la famille, la colère et bien sûr Madagascar sa terre natale.

KAKY

EP : Room 404

Si Kaky est parvenu à se différencier et à sortir du lot, c’est pour deux raisons : d’abord, les KakySound, vidéos dans lesquelles il met justement en scène la captation des objets qui l’entourent, puis leur transformation en chansons. Qu’il soit dans un avion, à la campagne, ou plongé dans l’effervescence de la ville, il écoute constamment, et enregistre tout ce qui peut servir de matière au son qu’il veut développer. Le résultat de cette maîtrise du son et des sons, c’est une musique totalement unique par ses ambiances, aux frontières du rap et de la chanson, où se croisent les influences de Jacques Brel, Rosalia ou Bob Dylan. Ses textes sont teintés de nonchalance, de désillusions face aux crises climatiques actuelles ou la violence du monde qui l’entoure. Avec, toujours, ce souci du texte en français, de faire des chansons et non des tracks ou des enchaînements de punchlines. Car Kaky a des choses à dire.

DIAN

EP : Bailerina

Entre Paris et Dakar, Dian est une jeune artiste auteur-compositeur-interprète de 20 ans à la vie des plus singulières. C’est sa mère, choriste de Manu Dibango et Alpha Blondy et son père sénégalais, percussionniste de Carlos Santana qui lui ont ouvert dès le plus jeune âge les portes de la musique. En 2020, Dian signe chez Spin Desire, le label de Crystal Murray, et lâche un banger ultra-audacieux pimenté d'électro et de vibes trap : "Good Girl Gone Bad" en feat avec Crystal Murray. Puis elle casse les codes avec "Insanity", son premier single solo sorti en décembre, imprégné de hip-hop alternatif à la Flatbush Zombies. Minutieuse et déterminée, Dian nous plonge instantanément dans son monde, métissé, libéré et sans étiquette. Artiste LGBTQ , elle utilise le rap comme bande son pour déconstruire les stéréotypes à mesure qu’elle s’affirme elle-même. Son premier EP est un premier projet introspectif dans lequel elle rêve de musiques non-codifiées et expérimente des teintes différentes en s’entourant de producteurs d’avant-garde comme le multi-instrumentiste Loubenski.