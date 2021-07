Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Kery James

Single : Le Goût de vivre

Il a repris sa plus belle plus, ses mots ciselés pour ce titre, a conservé son rôle de scénarise et metteur en scène…Il s'exprime pour la première fois au sujet de la crise sanitaire. Il délivre une vision critique et acerbe d'une société où bientôt « On voudra nous livrer le bonheur à domicile » nous dit-il. Comme souvent, il parvient à mettre des mots sur les sentiments qui habitent l'auditeur et conclut sur un rythme dansant qui contraste avec la gravité du constat dressé « C'est fou comme la mort leur donne Le Goût de Vivre » . Kery James s’est inspiré par des univers dystopiques tels que la Quatrième dimension ou Black Mirror, cette mise en image révèle que derrière le maquillage d’une communauté qui feint le bonheur, le futur proche, voire immédiat, cache désormais solitude, « distanciation » et cynisme. Kery James retrouve pour ce clip sa partenaire artistique de toujours et coréalisatrice de leur premier long-métrage Banlieusards (Netflix / LOGO), Leïla Sy. Le collectif de danse (La)Horde (codirection du Ballet National de Marseille) ainsi que les comédiens et danseurs Manon Bresh, Maïmouna Diane, Chérine Ghemri, Bakary Diombera et Marc Riso participent au film. A découvrir ici.

Laurie Darmon

EP: 15 minutes 41

15 minutes 41 ou un quart d’heure pour mille nuances de vie. C’est ce qu’il y a dans ce disque né en novembre dernier, à l’aube d’un second confinement qui a fait poindre l’hiver plus vite que prévu. Soudain le temps s’étirait, encore, et nous privait de nos repères pour une durée indéterminée. Après un deuxième album sorti une semaine avant le premier confinement, c’est dans ce paysage brouillard mondialement partagé que Laurie Darmon a eu envie de faire éclore des chansons, en les enregistrant simplement, entièrement chez elle, comme quand on est petits et qu’il faut s’occuper pour tuer l’ennui.

Isha

Ep : Faites pas chier j'prépare un album

Après sa trilogie à succès La Vie Augmente, de nombreuses apparitions sur des morceaux de Georgio, Therapie Taxi, Coelho, Zesau, Caballero & Jean Jass, ... Et même un single très fort avec Jok’air et Key Largo, le chemin vers l’album était tout tracé pour ISHA, malheureusement un évènement est venu perturber tout ce programme... Le confinement ISHA s’est retrouvé seul face à lui-même, face à cet isolement imposé, face à ses démons, ... et surtout face à sa feuille de papier. ISHA nous gratifie d’une mixtape de 8 titres, dont une collaboration avec HATIK qui s’annonce comme un morceau fort de ce projet ! Ce projet qui comme son nom l’évoque... prépare la suite, alors.... FAITES PAS CHIER IL PREPARE UN ALBUM