Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Lass

Ep : Lass

Arrivé en France il y a 13 ans maintenant, LASS aurait pu abandonner son rêve de musique, se contenter d’un bon métier, d’une situation familiale stable. Mais il a tenu à ses rêves: « C’est difficile de garder cet optimisme, il a fallu se battre et travailler deux fois plus. Au Sénégal, on a l’habitude de dire que, dès que tu arrives en France, ta carrière est terminée. Il faut payer l’appart, avoir un boulot, beaucoup de frais à assumer… Il n’y a plus de place pour la musique, et les premières tentatives sont souvent des échecs ». L’ancien agent de sécurité incendie met désormais le feu sur scène, et se souvient des leçons qui l’ont aidé à tenir.

Django

Album : Athanor

Sheldon

Album : Spectre

Chilla

Single : Toi mon amour