Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Arthur H © Yann Orhan / Clara Ysé © Sylvain Gripoix

Arthur H

Mini-album : Mort prématurée d’un chanteur dans la force de l’âge

Mini-album concept de 8 titres qui fait suite à la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad dans laquelle Arthur H avait le rôle principal « Mort prématuré d’un chanteur populaire dans la force de l’âge » qu’il avait joué au théâtre de la colline en 2019

Clara Ysé

Roman : Mise à feu

Nine et Gaspard vivent dans la maison de leur mère, l’Amazone.

Nouchka, leur pie, veille sur le trio.

La nuit du réveillon, un incendie ravage le paradis de l’enfance.

Le lendemain, le frère et la sœur se réveillent seuls chez leur oncle, l’inquiétant Lord.

Ils reçoivent tous les mois une lettre de l’Amazone qui leur dit préparer dans le Sud la nouvelle demeure qui les réunira bientôt. Quel pacte d’amour et de rêve vont-ils nouer pour conjurer l’absence ?

Récit magique et cruel, féérie moderne, roman d’initiation et d’aventure, ode à la liberté, à l’adolescence, à la tendresse, aux amitiés qui sauvent, Mise à feu envoûte par son émotion, sa puissance d’évocation poétique et musicale. C'est le premier roman de Clara Ysé, publié chez Grasset.

Les Nouveautés Nouvelles avec Pierre Daven Keller & Barbara Carlotti, Ecran Total et Limousine & Victor Solf

Limousine & Victor Solf : "Hoola Hop"

Limousine, quatuor français de pop spatiale annonce son retour discographique avec un premier single intitulé "Hula Hoop (Pour toi)" en compagnie du chanteur Victor Solf. C'est via ce nouvel élan de funambulisme entre soul et pop, où la voix habitée de Victor Solf vient sublimer les mantras instrumentaux de Limousine, que le groupe a choisi de faire son come back. Deux ans après son quatrième album 'L'été suivant', Limousine ouvre son répertoire, auparavant instrumental, au chant du monde: une envie de parler à tous, de mettre des mots sur ces couleurs hypnotiques et sensuelles. L'occasion parfaite pour embrasser un horizon plus pop après quinze années passées dans le clair-obscur d'une scène française indépendante electro pop. Quinze années qui se sont écoulées depuis la création du groupe, scellée par un premier album éponyme et remarquable (en témoigne l'inoculé Lila, beau comme au premier jour). Quinze années pendant lesquelles les Limou auront tracé avec brio l'itinéraire d'une élégante berline Grand Tourisme des seventies: à fière allure mais sans empressement, empruntant déviations, routes nationales aux paysages mythiques (on pense à la Route Napoléon), faisant feu des outils modernes de navigation mais déroulant leurs armes avec toujours beaucoup de sincérité et de raffinement. Nos protagonistes auront accompagné le meilleur d'une certaine scène française post 2000, de Poni Hoax à Camélia Jordana en passant par Piers Faccini, Vitalic ou encore Thomas de Pourquery. Une constellation d'artistes dont Limousine est, après tout, le vaisseau amiral le plus discret mais également le plus secrètement chéri.

Ecran Total : "Schaerbeek Love"

Révélé par La Souterraine, le duo Ecran Total, formé par Margaux et Camille, propose une pop moderne, acidulée et hypnotique. Ils sortent leur nouvel EP « Schaerbeek Love » le 10 septembre. C’est la rencontre entre l’expérience musicale world et jazz de Camille et les projets pop et artistiques menés entre la Sorbonne et les Beaux Arts de Bruxelles par Margaux. Ils finalisent leur EP en France. L’EP “Schaerbeek Love” dévoilera deux morceaux inédits: Écran Total et La Snooze.

Pierre Daven Keller & Barbara Carlotti : "Dakota Jim 3"

Ils nous font le coup du duo Gainsbourg / Bardot avec la blonde Barbara Carlotti dans le rôle de la tropézienne, toujours prête à donner de sa belle voix grave, sur les délires des copains. Le copain, c’est Pierre Daven Keller qu’on avait connu au début des années 2000, sous le nom de Pierre Bondu. Chanteur, bassiste, compagnon de route de Katerine, Miossec, Dominique A, complice d’Arielle Dombasle… il s'est ré inventé en un double cinématographique Daven Keller pour composer des BO de films des frères Larrieu, ou Catherine Corsini. Mais revenons à cette chanson « Dakota Jim 3 » qui est née d’une session Unik à FIP, c’était le 12 juin dernier à l’occasion du Disquaire Day : Daven Keller avait invité BC à enregistrer un 45 T « Dakota Jim 2 », 45 T qui a été pressé dans la foulée. Une chanson comme un hommage appuyé et réussi à l’esprit Gainsbourg des années 60…Talk over, basse Hoffner pour le son bien élastique, chœurs et cordes grandiloquents, voix féminine sexy, climat langoureux, ils ont coché toutes les cases, ont joué à merveille leurs rôles de Bonnie & Clyde pop, aucune ironie juste une touche de malice…