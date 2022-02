Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Dominique A et Philippe Dupuy

Spectacle : J'aurai voulu faire de la bande dessinée

Réunissant sur scène le dessinateur et scénariste Philippe Dupuy, le chanteur Dominique A, le pianiste Stéphan Oliva et le contrebassiste Sébastien Boisseau, J’aurai voulu faire de la bande dessinée déploie une réflexion croisée sur l’acte de faire de la bande dessinée et de la musique. Ouverte à l’imprévu, une captivante expérience live dans laquelle les gestes et les idées jaillissent au cœur de l’instant.

Florent Marchet

Single : "De Justesse"

8 ans après la sortie de ‘Bambi Galaxy’ (2014) Florent Marchet sera de retour en 2022 avec un 5ème album studio. Ce disque fait suite à de très nombreux projets sur lesquels Florent a travaillé pendant ces dernières années : BO de films, lectures musicales, création originales, et la sortie d'un premier roman ‘Le monde du vivant’ (Stock), encensé par la critique littéraire.

Ce nouvel album est un retour aux sources, un disque singulier, organique, racé et d’une modernité rare, enregistré sur le fil, sur une base de piano-voix, et produit et mis en forme avec l’ingénieur du son Loris Bernot. « Garden Party », son nouvel album est attendu pour le mois de juin. Florent Marchet sera en concert à Dinard le 17/02, au Printemps de Bourges le 23/04 et au Café de la Danse à Paris le 08/11.