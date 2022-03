Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Bon Enfant

Album : Diorama, sorti le 5 novembre 2021

Après son premier album éponyme en 2019, le groupe québécois Bon Enfant nous offre onze nouveaux titres joyeux et revitalisants, dans Diorama, leur nouvel album conçu comme une invitation à danser, et à « s’évader d’un quotidien encore balisé par les restrictions » liées au contexte sanitaire. Inspiré par la production chansonnière pop-rock québécoise de la fin des années 1960 et du début des années 1970, le groupe enregistre ses productions dans un studio atypique des années 1970 avec des guitares et des vieux claviers parfaitement orchestrés pour réjouir l’oreille de l’auditeur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Regina Demina

EP : Dreamcore, sortie prévue le 11 mars 2022

Actrice, danseuse, artiste plasticienne, mannequin et chanteuse, Regina Demina multiplie les expressions, les univers et les langages artistiques. En 2020, après plusieurs EPs, l’artiste franco-russe sortait son premier album magnétique Hystérie ! où l’on découvrait sa voix suave et susurrante teintée de provocation et de sensualité, posée sur des instrumentations aux diverses influences electro-pop, punk, cold-wave. Passionnée de films de genre, dont elle s’inspire largement pour créer, Regina Demina révèle son nouvel EP Dreamcore, qui est également bande originale du court-métrage portant le même nom.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pierre Kwenders

Album : José Louis and the Paradox of Love, sortie prévue le 29 avril 2022

Quatre ans après MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time, Pierre Kwenders dévoile son troisième album José Louis and the Paradox of Love dans lequel il rend hommage à sa terre natale, la République démocratique du Congo. Enregistré pendant quatre ans, par delà les frontières, dans de multiples villes, le chanteur chante en plusieurs langues, français, lingala, anglais, tshiluba et kikongo et collabore avec de nombreux noms comme Win Butler, King Britt ou encore Ngabo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les Nouveautés Nouvelles avec O'o, Le Bingo et Miel de Montagne & Philippe Katerine

Oo : Aquamarine

Le OO, un volatile endémique d’Hawaï, disparu à la fin des années 80

Une espèce animale s’est éteinte mais une aventure musicale a vu le jour.

Celle d’un duo français installé à Barcelone

O'o, soit Victoria et Mathieu.

Avec des chansons à tiroirs, comme celles de LCD Soundsystem,

De Radiohead ou encore de Kate Bush, décidément très en vogue en ce moment

Chez O'o, on célèbre l’amour du végétal, on flirte avec la nostalgie,

Et on prend conscience du monde en passant par les filtres d’Ableton et du synthé Prophet 8,

Une signature étonnante, une pop audacieuse, à suivre de très près.

Le Bingo : Courant d'Air

Nom de code d’Olivier Cardinal, le guitariste émérite du groupe Forever Pavot

Le Bingo qui publie demain un premier EP aussi kitsch que groovy

Un disque fait à la maison, il y joue de tous les instruments

Des claviers vintage aux percussions.

Un disque qui déroule sans frime mais avec maitrise

Quatre pièces psychédéliques, enluminées par des arrangements jazzy

Quatre pièces où Le Bingo confesse son addiction au fromage, épingle les achats compulsifs ou se penche sur les problèmes de braguette.

Miel de Montagne

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Miel de Montagne & Philippe Katerine : C'est dur

On reste en absurdie, en loufoquerie, en liberté en tout cas

Avec la collaboration entre Miel de Montagne et Philippe Katerine

« C’est dur », c’est le titre de la chanson ou plutôt de la séance

Puisqu’il s’agit d’un voyage métaphysique dans le subconscient de Miel de Montagne

Ancien batteur, ancien producteur de house, parolier pour M, Vanessa Paradis, converti en artisan d’une pop lunaire et touchante.

Dans le rôle du psy, Philippe Katerine.

Et ces deux-là partagent bien plus qu’une chanson d’électro moelleuse,

Une vision du monde où la lucidité côtoie l’émerveillement. Et Miel de Montagne sera en concert à Sannois le 15/04, puis à Rennes, Nantes, Montpellier, Lyon, Bordeaux et au Trabendo à Paris le 31/05.