Breakbot

EP : Remedy

Voilà une dizaine d’années que Breakbot charme les danseurs du monde entier avec sa musique oscillant entre la nostalgie disco et la modernité electronique. Nous le retrouvons aujourd’hui avec son nouveau single, accompagné de la chanteuse Delafleur. « Be Mine Tonight »

Dès les premières notes du morceau, on ressent tout l’ADN de l’artiste, notamment grâce cette basse ronde et ce slap, ses arrangements parfaits et son effet euphorisant. Il délivre une mélodie enivrante, qui a tout pour rester dans les esprits et faire danser les rêveurs.

Si la méthode de travail est rarement la même, Breakbot s’est forgé une patte sonore qui est devenue sa marque de fabrique. Comme il l’explique lui-même, « j’essaie de faire la musique que j’aimerais écouter. Le meilleur moyen de plaire aux autres, c’est sans doute de se faire plaisir. »

Depuis toujours, Breakbot a marché à l’instinct. Repéré en 2010 par Pedro Winter, qui le signe chez Ed Banger, le label électronique qui fait rayonner les enfants de la « french touch » (Justice, SebastiAn, Myd ou Mr Oizo) dans le monde entier, Breakbot arrive en force avec la sortie de « Baby I’m yours », un titre fédérateur, véritable hymne pop disco.

La recette ? Une basse qui groove, une mélodie de piano romantique, des arrangements inspirés d’une période révolue. Mais c’est surtout grâce à son refrain entêtant que le morceau devient un tube, portée par la voix unique de son futur grand collaborateur : Irfane.

Breakbot, également graphiste et réalisateur, tient toute l’esthétique de son projet musical — de son personnage à ses pochettes de disque, de ses clips jusqu’au choix de ses collaborateurs. Pour le clip animé de « Baby I’m yours », il s’est entouré d’Irina Dakeva pour la réalisation de plus 2000 aquarelles. Un véritable travail d’orfèvre, qui deviendra un clip culte et inscrit définitivement Breakbot dans la pop contemporaine.

Fort de ce succès, Breakbot sort un premier album, By Your Side en 2012, puis un deuxième Still Waters en 2016. Avec ses albums et nombreux EP, les clubs et les festivals du monde entier lui ouvrent les bras. Il est programmé au Sonar de Barcelone, à Caoachella, à Summersonic / Tokyo, au château de Versailles, au stade olympique de Seoul etc…

Thibaut est également reconnu pour sa capacité à remixer avec brio les plus grands artistes du moment : Kavinsky, Parcels, Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier, Justice, Air, Metronomy, Chromeo, … Récemment c’est la chanteuse américaine Lizzo qui fait appel à lui pour remixer son morceau mythique : « Juice ». Il a dernièrement collaboré sur divers projets, dont l’album électronique de Star Wars (Disney) à la demande de Rick Rubin, ou encore le dernier album de Yuksek.

10 ans après « Baby *I*’m yours », le titre continue de marquer les esprits. Depuis 2019, les internautes diffusent des memes, des vidéos courtes avec le titre en fond sonore. Les videos devenues virales sur les réseaux sociaux sont vues par des millions d’utilisateurs. Le morceau se retrouve à nouveau propulsé sur les plateformes de streaming.

En quelques mois, le single gagne plus de 150 millions d’écoutes sur Spotify, les vues sur YouTube explosent également. En 2020, « Baby *I*’m yours » devient même disque de Platine en France et de diamant à l’international. Un immense carton, grâce à une jeunesse se réappropriant ce tube intemporel.

Son grand retour, avec « Be Mine Tonight », est donc un beau cadeau pour tous ses fans, et pour tous ceux qui viennent de découvrir l’artiste. Un clip en animation est actuellement en préparation chez Wizz, qui avait produit celui de « baby I’m yours ». Cerise sur le gâteau : le morceau accompagne au même moment la sortie d’une nouvelle campagne Chanel, avec un casting particulièrement prestigieux.

Darius

Album : Oasis

Résumer l'œuvre de Darius , c’est tenter de réunir ensemble l’infiniment grand et l’infiniment petit, ou de penser une musique aussi hédoniste qu’introspective. Depuis presque dix ans, le discret producteur nous abreuve de sa musique rêveuse, teintée d’images cosmiques. Un univers intense qui se déploie autant dans la frénésie de ses shows en club que dans nos imaginaires lorsque nous fermons les yeux, à travers sa musique, mais aussi dans son travail précieux de l’image, de la photographie et du graphisme. Signé sur le label français Roche Musique depuis ses débuts, le producteur parisien Darius a la particularité de cultiver une musique électronique aux sensations organiques, rendant comparable son rapport aux machines numériques et analogiques à celui d’un musicien avec son instrument. En passant le cap de la trentaine, Darius a naturellement progressé tant dans ses goûts, son travail, que dans sa capacité à réaliser ses rêves. Sa passion affirmée pour la musique afro-américaine, de Marvin Gaye à Thundercat en passant par Frank Ocean, l’ont peu à peu poussé à voler vers d’autres horizons. Aujourd’hui entouré de musiciens, il donne corps à un son toujours plus organique, enregistrant là une batterie, ici une basse, pourquoi pas une guitare électrique, et même des violons. Intégrés à sa patte de producteur, ces éléments donnent naissance à un groove naturel, romantique et élégant.