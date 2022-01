Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Mendelson

Album : Le dernier album

Mendelson c'est une aventure littéraire et pourtant dotée d’une musicalité exceptionnelle, dure souvent, pince-sans-rire parfois, émouvante toujours. Il sera donc bientôt trop tard pour découvrir pourquoi et comment un groupe aussi « inconnu » a pu accéder au statut de « culte » de son vivant. La chanson Le dernier disque fait figure de manifeste pour cet ultime geste, auquel La dernière chanson vient quant à elle mettre un point final, avec de manière surprenante plus de gratitude que de regrets ou d’aigreur. Seulement cinq titres avec l’autobiographie amère et caustique mais aussi étrangement apaisée qu’est Les chanteurs, au contraire du poignant Héritage. Et avec Algérie, chanson-fleuve comme seul Mendelson en a, en avait le secret. Sans doute la pièce maîtresse de ce disque final, estocade bouleversante où Pascal Bouaziz parvient à mêler le propos très politique du précédent album avec le discours le plus intime d’une profonde nostalgie : comme dans 1983 (Barbara) son œuvre la plus célébrée, c’est quand il raconte sa propre histoire qu’il tutoie les sommets.

JB Hanak

Roman : Sales chiens

« Notre vie était impossible à croire, il me fallait rassembler des preuves. À chaque disque, chaque concert, je n’ai cessé d’écrire, comme autant de pièces à conviction. À la mort de mon frère, Fred, j’ai rencontré le néant. Rien. Après une année de stérilité artistique, je me suis replongé dans cet amas de textes, et j’en ai tiré ce témoignage : le road-trip d’une tournée, l’aventure infernale de notre duo au sein d’une scène underground magnifique et infecte à la fois. Tous les jours, 23 heures de souffrances motivées par le shoot d’une heure sur scène.

Les sales chiens, c’est nous, artistes enragés, mais c’est aussi une métaphore de l’amour inconditionnel qui nous lie toujours, Fred et moi, au-delà de sa disparition. »

Jb Hanak est musicien, auteur et plasticien. Avec Frédéric Hanak, ils ont créé le groupe dDamage : baptisés par la presse musicale, les « Moutons noirs de la French touch », ils ont été reconnus et salués pour leur parcours artistique sans concession.

Sales Chiens est son premier roman.

Barbara Carlotti & Blandine Rinkel

Festival : Paris des Femmes

Les deux chanteuses et musiciennes sont à l'affiche du festival Paris des Femmes, au théâtre de la Pépinière à Paris du 06 au 09/01 pour huit courtes pièces, écrites également parKaouther Adimi, Irène Jacob, Noémie Lvovsky, Olivia Rosenthal, Nathalie Rykiel et Ruth Zylberman.

"Notes Bleues" de Blandine Rinkel le 07/01

Avec Isabelle Carré, Sylvain Dieuaide (musicien)

Peut-on trouver du plaisir aux choses tristes ? Qu’est-ce que la schadenfreude, cette étrange joie prise au malheur des autres ? Et pourquoi les notes bleues - ces dissonances légères qui rendent le chagrin solaire - sont-elles si hypnotiques ? Plongée dans un univers bleu, une femme entame un monologue sur les liens mystérieux et tabous qu’entretiennent, en elle, la rupture et le plaisir.

"Une Destruction En Beauté !" de Barbara Carlotti le 08/01

Avec Barbara Carlotti, Sophie Cattani, Marie-Pierre Nouveau et Anne Steffens

Le 7 décembre 1993, 3h du matin, dans les carrières de craie de Meudon, trois adolescentes donnent un concert, « Rupture » est le nom de leur groupe. Comme moi, elles passent leur bac au Lycée de Sèvres cette année-là. Je les retrouve vingt ans plus tard dans un café à Montparnasse pour évoquer la genèse de leur impressionnante performance.