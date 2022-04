Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Bertrand Louis

Album : Chansons pour elle

Pour son 7ème album depuis ses débuts en 2001, Bertrand Louis met en musique Paul Verlaine avec le souci toujours présent de transformer les poèmes en « vraies » chansons. L'album est composé sur quelques accords seulement (toutes les chansons sont en Ré mineur), et il est conçu comme une série de variations mélodiques et rythmiques, avec quelques thèmes musicaux qui reviennent régulièrement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Anne Pacéo

Album : S.H.A.M.A.N.E.S.

Couronnés de plusieurs Victoires de la musique, les albums d'Anne Pacéo proposent un voyage varié, funk, soul jazz, pop ou folk, au sein de trio ou de grandes formations, dans des territoires multiples, de l'Afrique de l'Ouest à la Sibérie, en passant r la Turquie et la Mongolie. Son nouvel album S.H.A.M.A.N.E.S. s'inspire des chants sacrés du monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Catherine Cuny

Evènement : Prix de la Création Musicale

Lundi dernier, avait lieu la onzième édition du Prix de la Création Musicale, une initiative organisée par la Chambre Syndicale de l'Edition Musicale. Une cérémonie qui a récompensé seize lauréats et lauréates. Cet événement est à la fois le reflet de la volonté des éditeurs de musique de diriger les projecteurs sur les auteurs et compositeurs, sans lesquels le monde ne serait pas le même, et une mise en lumière de ces femmes et ces hommes qui, au quotidien, découvrent et soutiennent la création. La remise des trophées à chaque créateur et éditeur gagnant dans sa catégorie est l’occasion de partager une soirée de convivialité et de fête.

Ont été récompensés cette année :

CHANSON DE L’ANNÉE : AIRPLAY (RADIO & TV) : « BEAU PAPA » - VIANNEY

Editeur : La Passée Editions (en gestion chez Lili Louise Musique)

CHANSON DE L’ANNÉE : STREAMING : « BANDE ORGANISÉE » – JUL, SCH, Soso Maness, Naps, Solda, Houari, Kofs, Elams, 13 organisé. Auteurs : Jul, SCH, Soso Maness, Houari, Solda, Kofs, Elamine Ali et Nabil Boukhobza Compositeur : Jul Editeurs : D’Or et de Platine Editions, Warner Chappell Music France, Baron Rouge, La Franc Manessrie, Hall In Music, Hyper Focal, Réussir et Mourir Production, KDNR Group, Gamberge Music, Solda et Suther Kane Films.

PRIX SPÉCIAL DU JURY : VINCENT DELERM

PRIX D’HONNEUR : BERNARD LAVILLIERS

INVITÉ D’HONNEUR : DAMON ALBARN

AUTRICE-AUTEUR DE L’ANNÉE : VINCHA

Rossinante / Sony Music Publishing France

COMPOSITRICE-COMPOSITEUR DE L’ANNÉE : PARA ONE Savoir Faire (représenté par EMI Music Publishing France)

BEATMAKER DE L’ANNÉE : SKREAD

7th Magnitude / Warner Chappell Music France

PRIX BENOIT BRAYER - NOUVEAU TALENT DE L’ANNÉE : LAURA CAHEN Wagram Publishing

MUSIQUE ORIGINALE POUR UNE FICTION : H24 – 24 HEURES DANS LA VIE D’UNE FEMME Composée par Léonie Pernet InFiné Editions / CryBaby (administré par Velvetica Music)

MUSIQUE ORIGINALE POUR UN DOCUMENTAIRE : MARCHER SUR L’EAU Composée par Uèle Lamore Bonne Pioche Music

RÉINTERPRÉTATION ET REMIX : LA TENDRESSE – Jarvis Cocker Hubert Giraud / Noël Roux SEMI / Hubert Giraud

SYNCHRONISATION PUBLICITAIRE D’UNE ŒUVRE FRANÇAISE : JUSQU'A MON DERNIER SOUFFLE pour TERRENOIRE Raphaël Herrerias / Raphaël Herrerias – Théo Herrerias – arrangements Mélanie Pereira Universal Music Publishing France Annonceur : Intermarché

SYNCHRONISATION PUBLICITAIRE D’UNE ŒUVRE INTERNATIONALE : I’M YOUR MAN Leonard Cohen Sony/ATV Songs LLC Annonceur : Dior

RECUEIL DE PARTITIONS ET DE TEXTES : GENERAL ELEKTRIKS- « Songbook Collector »The Audio Kitchen / Wagram Publishing

PRIX DE L’EDITION ECO-RESPONSABLE : JUNZI ARTS Publishing & M