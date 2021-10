Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Hubert Lenoir

Album : Pictura de ipse : Musique directe

Après une arrivée tonitruante en France avec son premier album, Darlène, Hubert Lenoir, l'anti-popstar Québécoise est de retour avec un nouvel album, PICTURA DE IPSE: Musique Directe. Réalisé par ses soins et enregistré en continu aux 4 coins du Globe, il est le fruit de ses deux années passées à tourner de par le Monde, ses rencontres avec ses pairs (comme Mac Demarco ou Kirin J. Calinan, présents sur l'album), et de la vague d'amour et de haine qu'il a reçu suite à sa soudaine célébrité au Québec. Une vrai journal intime au plus proche de la vérité, inspiré par le courant du Cinéma Directe, appliqué à sa musique, résolument moderne et incontrôlable.

Faire

Album : L'enfer

OVNI, complot international ? FAIRE, le groupe qui s’apprête à secouer le paysage musical français, c’est un peu tout ça. Grand dispensateur de concerts épidermiques et dantesques où tout peut arriver : public complètement nu, pogos furieux, transes collectives. FAIRE fait se télescoper les genres et les époques, balaye le rock psyché et la new wave des 80’s avec un savoir FAIRE débridé qui confine à l’illumination mystique, malaxe guitares, synthés et boîtes à rythme pour en exprimer la quintessence de ce qu’ils appellent leur « gaule wave », mélange bien frappé de spontanéité et de french délire. FAIRE ou ne pas FAIRE ? Telle est la question que se sont posés Romain, Simon et Raphaël, trois copains d’enfance qui se sont mis à jouer ensemble au collège, lorsqu’il s’agit, en 2016, de trouver un nouveau concept musical.

Safia Nolin : "Mourir au large"

Safia Nolin revient avec un nouveau single intitulé "mourir au large", le troisième extrait de son EP "Seum" à paraître le 29 octobre prochain via Bonsound. avec cette nouvelle chanson, Safia reprend le flambeau des autrices-compositrices revendicatrices ayant fait leur marque dans les années 90 en s'appropriant le rock alternatif comme exutoire. tout comme "PLS et "1000" ses précédents singles, "mourir au large" se décline en deux versions. en plus de la version « sunset » aux sonorités grunge et alt-rock, enregistrée avec un groupe de musiciens, safia propose une version « sunrise » qu’elle a enregistrée à l’extérieur, en solo avec sa guitare acoustique. en référence à la réception moins chaleureuse qu’a reçue son deuxième album de chansons originales paru en 2018, elle chante pourrir au large / quand je cherche ma place / que le monde se tasse / je me noie “dans le noir”.