Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Alain Chamfort

Album : Symphonique dandy

Fin 2019, Valérie Chevalier, la directrice de l'Opera orchestre national Montpellier Occitanie entre en contact avec Olivier Gluzman des Visiteurs du soir et lui propose d'organiser un concert symphonique autour de mon répertoire. Totalement séduit par cette idée, Olivier et moi décidons de confier les orchestrations à Nobuyuki Nakajima. Le 31 octobre 2020, je devais me produire accompagné de l'orchestre national de Montpellier Occitanie sous la direction de Gwennolé Rufet. Le soir du concert, le deuxième confinement national interdisait au public de venir. La soirée fut quand même captée. Par la suite j'ai travaillé à la réalisation de cet album avec Jean-Matthieu Poitevin et Hubert Salou.

Bandit voyage

EP : Amour sur le disque (partie 2)

Bandit Voyage, c’est Anissa et Robin, duo suisse libre, con et chevelu. Hippies des temps modernes, troubadours du monde d’après. Ils viennent nous chanter le minimal et introductif "Attendons demain", cette ballade aux paroles singulières.

_« A_ttendons demain c’est ce qu’on se disait avant. Écrite pendant cette étrange période de confinement, comme un documentaire sur la vie meilleure d’hier. Parce que la Suisse c’est aussi une station balnéaire où l’on y écrit des chansons douces et des fables détraquées »

Nouvelle signature du label Entreprise, Bandit Voyage est aussi flamboyant sur disque que sur scène. Avec leur deuxième single, "Amour sur le beat", le duo suisse met les deux pieds dans le plat. Rythmique house, basse funk, chanté-parlé éloquent et solo de saxophone, Bandit Voyage fait feu de tout bois et ne recule devant rien. Pas même devant un featuring avec l'inusable roi du Dub Lee « Scratch » Perry.

Vendredi sur Mer

Single : Comment tu vas finir

Aka Charline Mignot, autrice compositrice franco-suisse, repérée avec un 1er album « Premiers Emois » en 2019 et une voix ingénue qui se pose sur une électro pop langoureuse et troublante. Vendredi sur Mer revient avec un nouveau titre "Comment tu vas finir ", annonciateur d'un album pour 2022 avec les collaborations de Myd, Saint DX, Joseph Schiano Di Lombo et d’Apollo Noir.