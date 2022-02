Jacques, Crystal Murray et Ibeyi

Jacques

Album : L'importance du vide

Jacques quitte la montagne marocaine début novembre 2021 et entame une nouvelle phase d’extraversion avecla sortie de son premier album studio «L’importance du vide ». Avec ce recueil de 13 titres étonnamment pop, Jacques s’ouvre à nous comme jamais il ne l’avait fait auparavant. Il se réinvente encore une fois en mettant de côté les bruits d’objets qui le caractérise pour enfin assumer ses aspirations de chanteur.

«Je suis parti tellement loin en cherchant à faire de la musique expérimentale avec des bruits qu’à un moment c’est devenu expérimental pour moi d’utiliser une guitare pour faire de la pop. Et puis ça m’a juste fait du bien de produire des morceaux dont le seul concept est de les kiffer quand je les écoute»

Sur des productions curieusement efficaces, Jacques chante sans manières des textes truffés de jeux d’esprit et d’images fortes. Il s’autorise une poésie surréaliste aux sous-entendus éventuels, une honnêteté quasiment cruelle, un optimisme aussi sincère que démago et s’autorise même des ingérences courtoises dans l’intimité existentielle de l’auditeur/trice auquel(le)il semble s’adresser.

Crystal Murray

EP : Twisted bases

Audacieuse, farouchement créative et franche, Crystal Murray est une étoile montante comme on en rencontre peu. Cumulant les casquettes et les talents, que ce soit sa collaboration avec le collectif de mode féministe Gucci Gang ou avec le label Spin Desire qu’elle a créé, la chanteuse parisienne de 19 ans avance avec une assurance qui ne trahit nullement son âge. Ainsi, lorsqu’elle révèle son intention de diriger une “armée de jeunes artistes” afin d’opérer une refonte radicale de l’industrie musicale, on se surprend à observer activement la révolution à venir.

Le modèle de l’industrie musicale en place pense que rien n’a changé au cours des 20 dernières années”, explique-t-elle sans filtre, depuis son appartement du 20ème arrondissement. Ils ont leurs règles et je pense que ces règles ont besoin d’une mise à jour. Et je pense que nous – les personnes de couleurs, les jeunes, les gens qui connaissent la communauté – faisons partie de ceux qui doivent commencer à réécrire ces règles, car c’est nous qui créons la musique d’aujourd’hui. Et à l’inverse d’eux, nous savons qu’il n’y a pas de recette miracle pour écrire un tube.

Ibeyi

Single : "Sister 2 Sister"

Après la sortie de leur dernier single "Made Of Gold" en novembre dernier avec le rappeur gambien-britannique Pa Salieu, les jumelles franco-cubaines Lisa-Kaindé et Naomi Díaz, connues sous le nom d'Ibeyi, annoncent la sortie de leur nouvel album "Spell 31" pour le 6 mai via XL Recordings. Pour accompagner cette annonce, Ibeyi dévoilent le titre "Sister 2 Sister", l’occasion d’une collaboration avec le réalisateur Colin Solal Cardo (Christine and the Queens, Eddy de Pretto, Robyn). Naomi et Lisa-Kaindé y explorent les thèmes de la sororité et de leurs racines latino-américaines, s’amusant à sampler le single qui les a révélées, River, tout en scandant "IBEYI" à la manière d’une incantation.