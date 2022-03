Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Stephane Lerouge et Chassol

Coffret Ennio Morricone : Musiques de films, volume XX 1964-2015

La collection 'Ecoutez le cinéma !' présente le projet discographique le plus vaste, le plus ambitieux jamais consacré à Ennio Morricone,. Projet conçu en collaboration avec le Maestro italien : 50 ans de musique de films en 18 CDs thématiques. Pour en parler, Stephane Lerouge, spécialiste des musiques de films, et Chassol, en mots et en musique.

Bon voyage organisation

Album : (Loin des) rivages

Bon Voyage Organisation est avant tout l’histoire de la construction d’un ensemble, la quête de l’harmonie, par la musique, entre les êtres. Un leitmotiv central dans le travail de composition et de production d’Adrien Durand depuis presque dix ans. Émancipé de toutes contraintes et affirmant le choix radical, amorcé avec La Course, d’une musique entièrement instrumentale (Loin des) Rivages a été enregistré sur cinq jours en juin 2020 au Studio Atlas de Jean-Benoit Dunkel (Air), et mixé l’été suivant par Adrien Durand dans son studio Parisien, Bureau 12. Une performance si l’on considère que l’ensemble des dix morceaux qui le compose ont été joué entièrement en live, réunissant jusqu’à treize musiciens dans une même pièce.

Bertrand Belin

Single : "Que Dalle Tout"

Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire.

C’est ce que raconte "Tambour Battant", le septième album de Bertrand Belin à venir pour le 06/05. Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes.

Droit à l’âme, donc, ce Tambour Vision, confectionné dans le home studio de Bertrand Belin, en banlieue parisienne, de janvier à octobre 2021. Que dalle tout, son premier single rappelle à quel point notre classe sociale nous conditionne jusqu’au dernier souffle, quelle que soit notre évolution. Car, on le sait, la politique va de pair avec l’intime. Il s’agit encore d’« animer mes fantômes », dixit Belin : « on est nombreux à avoir des ribambelles d’ascendants qui colorent le récit familial. »