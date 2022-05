Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Chaton

Album : Beau violent

J'suis pas guéri mais c'est tout comme, n'entends-tu pas sécher la pluie

Toujours écorché "l'animal blessé" CHATON nous revient pourtant plus solaire qu'à son habitude pour son septième album studio VIOLENT BEAU. En bon explorateur, c'est dans un laboratoire de recherche (Sony CSL) qu'il a posé ses valises pour concocter cette nouvelle pépite. Loin de revendiquer la performance technique associée tant cet album est un album d'auteur avant tout, l'opus a été entièrement produit grâce à des prototypes basés sur l’Intelligence Artificielle (IA). En effet, aucun instrument physique ni même virtuel tels qu'on les connait n'a été utilisé par CHATON qui dit avoir voulu "témoigner de la singularité inaliénable de l'artiste, quelque soit son support de travail" . Servi par des mélodies subtiles et un confort intime reconnaissable entre tous, les textes jouent la vie de Simon avec tendresse, mélancolie parfois, amour toujours.

Primero

EP : Fragments 1

Primero est un personnage notoire de la scène rap en Belgique. En 2012, il fonde le groupe l'Or Du Commun avec 3 amis, et aux côtés de Roméo Elvis. C'est à travers la sortie de son premier EP solo 'Scénarios' en 2015 que l'artiste se dévoile et nous dévoile l'existence d'un univers propre. En août 2020 l'artiste revient avec 'Serein', 4 titres plus personnels qui amènent une dimension nouvelle à sa musique.

Maintenant l'artiste a signé chez Idol (label de Lomepal) et nous propose un projet très ambitieux. Une série de 4 EPs sont en préparation et signeront le grand retour de Primero pour cette année 2022.* ‘ Fragments 1’ contient 5 titres, 5 premières facettes à découvrir pour en savoir plus sur l'artiste. Premier EP d’un projet fragmenté en 4 parties*, rencontre entre rap et chanson, il n’est pas question de thérapie, mais d’une déclaration intime sur ses choix, ses craintes, ses envies, sa relation avec la musique, la scène et son public.

Molecule

Live au 104 à Paris le 18 mai

Molécule, DJ & Producteur est un musicien expérimentateur aux multiplies ressources, attentif au progrès et à notre planète. Dans des conditions naturelles extrêmes, il mixe les bruits des éléments à la technologie, décuplant ainsi son univers artistique. Après avoir exploré les bruits des eaux glacées de l’Atlantique Nord ou ceux des effrayantes vagues de Nazaré, The Absolut Company Creation l’a challengé lors d’un voyage intérieur et technologique grâce au Brain Performance Mix : un projet où la création de l’artiste est entièrement créée et amplifiée par sa pensée. Grâce à une technologie créée par une start-up française, le casque qui accompagne l’artiste décode en temps réel les signaux émis par le cortex visuel du cerveau de l’artiste. Ce casque transforme ensuite les images vues en commandes digitales : le direct brain command.

Cette technologie permet donc à l’artiste d’augmenter la valeur de sa création grâce à une « troisième main » aidant à la création du tout premier live entièrement contrôlé et amplifié par la pensée. À ce jour, cette technologie a pu être découverte puis testée en comité réduit lors d’une session au studio Motorbass suivie d’une semaine de résidence à la Machine du Moulin Rouge.

Molecule sera en live les 28 et 29/05 aux Nuits Sonores à Lyon, le 02/06 au Week-end des Curiosités à Toulouse, le 03/06/22 au Bon Air à Marseille et le 11/09 à la Peacock Society, Paris