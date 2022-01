Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Arnaud Cathrine

Roman : Début de siècles

1er roman signé en 1998, Arnaud Cathrine a passé de siècle et signe « Début de siècle », nouveau roman.

Une comédienne, de nos jours, décide de ne plus jouer le jeu en se retirant de la société. Jean Cocteau, dans les années 1920, se débat avec sa passion pour Raymond Radiguet. Un adolescent traque avec fébrilité sa première fois lors d'un été à Berck et affronte l'insoupçonné en lui. Annemarie Schwarzenbach se sent écartelée entre ses désirs d'Orient et le devoir de lutter dans une Europe séduite par le fascisme. Un jeune homme s'éprend d'une femme qui dit avoir renoncé à l'amour…Onze personnages réels ou imaginaires, à l'aube de deux siècles, le XX? et le nôtre, tentent d'empoigner leur liberté. Rien de la déliquescence d'une fin de siècle mais, bien au contraire, des lignes de vie, des désirs d'émancipation, un parfum de commencement du monde. D'un monde à soi.

Train fou

EP : Là au bord du vide

Là au bord du vide est le 1er disque du collectif Train Fou. Il tente de faire le lien entre pop expérimentale, chanson française, rap et musique de chambre. Les textes tentent d’éviter un discours trop explicite pour laisser place à la poésie et la libre interprétation. L’ironie et l’humour sont disséminés par petites touches afin de contrebalancer la noirceur des sujets abordés.

Malgré l’aspect anxiogène des sujets traités, ce disque se veut profondément optimiste. Il s’ouvre comme une comptine pour enfant, d’une voix douce nous chuchotant “Laisse-moi te changer, belle époque en berne”, et se conclut sur une voix grave, d’un simple “Oublie tes inquiétudes”. Il ne s’agit pas ici de déprime ou de violence, mais bien de questionnement, de voyage et de réconfort.

Les Nouveautés Nouvelles avec Baudart & Melissende Letty, Black Sea Dahu et Fishbach.

Baudart & Mélissende Letty : "La BB"

Ce ne sont pas des primo-musiciens. David Baudart, était identifié au sein de Burning Peacocks, un duo de pop rêveuse avec Alma Jodorowsky et un disque produit par Nicolas Dunckel de Air. A ses côtés, Melissende Letty, jeune parisienne déjà autrice d’un EP réalisé à l’époque par Philippe Zdar. Deux musiciens révélés chacun de leur côté par des parrains de la French Touch et qui réunis dans ce nouveau binôme musical, s’aventurent vers une pop bricolée maison mais ambitieuse. Alors que penser de ces deux initiales, La BB ? Inévitablement, cela évoque Bardot, Gainsbourg…C’est une chanson de rupture douce-amère, de celle où l’on se dit d’une voix tendre, des choses définitives, de celle qui nous laisse groggy et dévasté de tant souffrir après avoir tant aimé. A découvrir dès le 21/01 sur toutes les plateformes avant l'EP pour mars.

Black Sea Dahu

Un nom étrange qui évoque une créature merveilleuse, une sorte de Yéti des Alpes, un nom insolite pour une musique placée sous le signe de l’empathie. BSD, c’est le projet d’une chanteuse et musicienne suisse Janine Cathrein, elle vient de Zurich, un pays peut-être moins prolifique que la Belgique au niveau musical mais qui sait tenir sa place quand il révèle des trésors comme Sophie Hunger, Cyril Cyril, Bandit Voyage, Tout Bleu et aujourd’hui BSD. Janine Cathrein a commencé en chantant dans les rues européennes avec ses sœurs sous le nom de Josh, aujourd’hui, elle a lâché son job de coursière à vélo pour se consacrer entièrement à la musique. Et ce qui est troublant et attirant chez Janine Cathrein, c’est sa voix, une voix très particulière, à la fois chaleureuse et grave qui par moments, ressemble à celle d’un jeune homme. Après un premier album en 2018, BSD travaille aujourd’hui un folk aussi orchestré que contrasté. Leur nouvel album "I Am My Mother" sortira le 25/02

Fishbach : "Téléportation"

Une Fishbach dont la psyché musicale a été marquée aussi bien par la variété clinquante entendue dans les bars des Ardennes que la new wave ténébreuse écoutée dans sa chambre. Dans le très beau clip en clair-obscur qui accompagne la chanson, Fishbach déambule dans une forêt enneigée, en veste de pirate, on pense inévitablement à Mylène Farmer filmée par Laurent Boutonnat. Et c’est tout le talent de Fishbach d’avancer sur ce fil ténu mais bien tendu entre les deux versants d’une même décennie. Impossible de mettre dans une case, celle qui par sa voix grave et son chant mélodramatique, cultive l’ambiguïté, transcende les clichés avec des guitares et claviers qui sonnent parfois comme angoissés. On lui laisse le mot de la fin : « Je suis absolument secrète, Je vous assure, Je n'ai pas besoin d'interprète, J'ai des chaussures ». Nouvel album attendu pour le 25/02