Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Colas

EP : Charabia

Baigné dans la musique depuis toujours, COLAS enchaîne très tôt les rencontres, les jam sessions, les créations de groupes, les concerts et concours. Pianiste, guitariste, batteur, claviériste, ingénieur du son, et chanteur, il jouit aujourd’hui d’une liberté dingue dans la création de ses morceaux, entièrement auto-produits depuis son home studio. Début 2021, suite à la crise Covid, Colas lance le concept “un son avec vous” sur les réseaux sociaux. Un format court d’une minute, créé à partir des messages vocaux que ses abonnés lui envoient. C’est le début d’un engouement qui ne se dément plus. Aujourd’hui, 12k abonnés le suivent sur Instagram et 62k abonnés sur TikTok ! Grâce à ce concept original, COLAS concocte un mélange de ton décalé et de regard amer sur son époque qui caractérise désormais son univers; des histoires multicolores, des rythmes entêtants et des métaphores acidulées, quelque part entre Philippe Katerine, Stromae et Eddy de Pretto.

Chéri

EP : Pour te toucher

Chéri, en 1920, c’est un roman de Colette. Le plus célèbre à ce jour. Celui qui narre un amour impossible. Celui de deux âmes que la société et les mœurs empêchent de s’aimer. Chéri, en 2022, c’est cette histoire qui renaît de ses cendres. C’est un hommage à ces amours fantasmées – condamnées. Quelque part entre la pop et le flamenco, Chéri compose une musique taillée pour exorciser les cœurs brisés.

Tout commence lors d’un concours de chant à Avignon. Chéri, ou Laurent à la ville, a 9 ans. Comme une révélation, ce premier concours donne suite à beaucoup d’autres, qui débouchent eux-mêmes sur des castings, jusqu’à la comédie musicale Émilie Jolie. Pendant 3 ans, Laurent parcoure la France en tournée. Une parenthèse enchantée, qu’il considère encore aujourd’hui comme l’un des plus beaux moments de sa vie : « J’étais un enfant très solitaire et silencieux. J’ai trouvé dans le chant un moyen de communication qui me convenait, et ça m’a sauvé ». Peu après Émilie Jolie, c’est pour le Soldat Rose que Laurent chante, alors adolescent. Tout cela aurait pu être le début d’une grande aventure, mais un jour, la sentence tombe. Infection des cordes vocales. Tous les phoniatres et experts de la voix que Laurent consultent sont affirmatifs : il ne chantera plus jamais. La nouvelle est un désastre pour celui qui voulait dédier sa vie entière à la musique. Celui qui a grandi dans une famille aux origines espagnoles, où l’on écoutait du flamenco dans la voiture, où l’on racontait l’histoire du grand-père qui se rêvait chanteur, mais qui avait dû abandonner ses illusions et fuir l’Espagne franquiste. Comme si l’histoire se répétait.

HSRS

EP : Peyot perfume

Julie Bessard est une chanteuse, autrice, productrice et musicienne française. Elle commence à chanter et à produire en 2004 sous le nom BESSA. Aujourd’hui son projet HSRS, nourri d’influences comme Björk, Connan Mockassin, King Krule, Solange ou Radiohead mélange des éléments de musique pop anglaise, jazz-punk et musique électronique. HSRS (High Self Reset System) évoque une renaissance qu’on s’octroie au milieu de la vie. Ses textes sont pour la plupart axés sur cette idée ; c’est un retour au caractère sauvage et instinctif de l’être, une musique geyser dans laquelle on accueille l’imprévisible et on accepte d’avoir tous les soi en nous.

LOUISE ATTAQUE

Réédition : Louise Attaque

Entretien avec Gaétan Roussel à propos des 25 ans de l’album « Louise Attaque ». Le premier album du trio est réédité en CD et en vinyle. Sont ajoutés cinq titres et démos ainsi qu'un live inédit de leurs concerts à La Route du rock en 1997 et à Rennes en 1998. Plusieurs versions collectors de l'album seront également mises à la vente, ainsi qu'un livre comprenant photos et affiche du groupe datant de 1995.

Louise Attaque sera en live avec six concerts le 26/04 à l’Elysée Montmartre tous complets donc rdv en livestream à 19 h et Gaétan Roussel poursuit sa tournée solo : Printemps de Bourges le 19/04, St Quentin le 30/04, le festival VYV Festival à Dijon le 11/06, les festivals cet été avec Musilac le 09/07 et les Francofolies de la Rochelle le 13/07.