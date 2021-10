Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Flèche love

EP : Naga part II

Avec la seconde partie de Naga qui fait suite au premier volume paru en 2019, Fleche love emble avoir trouvé le satori, une certaine sérénité, une paix intérieure. Les sept nouveaux titres, qui font échos aux sept chakras, mêlent puissamment les sons électroniques aux cordes, aux percussions tribales, aux chœurs profonds. Flèche Love avec ce Naga part.2ample, majestueux et envoûtant se métamorphose en déesse Fremen conquérant Arrakis, en prêtresse chamanique du monde multiverse de demain

Aquaserge

Album : The Possibility of a New Work for Aquaserge

Franchir les frontières qui séparent les genres, c’est ce qui anime Aquaserge, groupe de pop expérimentale à géométrie variable, dont l’influence rayonne bien au-delà de l’Hexagone. Avec ce 6ème album, le groupe fait le pari heureux d’explorer les eaux intérieures de la musique dite contemporaine du milieu du 20e siècle, à travers quatre de ses grandes figures atypiques: Giacinto Scelsi (1905-1988), György Ligeti (1923-2006), Edgard Varèse (1883-1965) et Morton Feldman (1926-1987).