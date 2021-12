Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Hatik

Album : Noyé

On le savait, Hatik est un vrai boulimique :seul le travail paye, le reste n’est qu’éphémère. Son succès intergénérationnel est unanime. Les titres issus de son projet “ChaisePliante” cumulant aujourd’hui presque 200,000 ventes. À cela s’ajoutent son rôle du très regretté Apash dans la série à succès de Franck Gastambide “Validé”, une nomination aux Victoires de la Musique et une seconde nomination aux NRJ Music Awards. Son album Noyé vient augmenté "Vague à l'âme", son précédent album de 11 nouveaux titres, plus noirs, mélancoliques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Kyan Khojandi

Album : L'horizon des évènements

Comme à mon habitude, que ça soit dans ma série “bref.” ou mes spectacles sur scène : j’ai pris des évènements plutôt négatifs dans ma vie et j’y ai injecté de la créativité. Et miracle : je vais mieux. C’est de ça dont traite l’album. S’exprimer pour aller mieux. Comme une envie compulsive de guérir par la création. 3 ans de création et de travail pour remettre des bases saines dans ma vie et mon rapport aux autres. L’horizon des évènements, c’est le nom de mon dernier premier album ! C’est aussi la frontière d’un trou noir. Un trou noir absorbe le temps et la lumière à partir de cette limite. Exactement comme quand on va moins bien, le temps ralentit et la lumière s’estompe dans notre esprit.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Didier Varrod

Evènement : Hyper Weekend Festival

Du 21 au 23/01/22, à la Maison de la Radio et de la Musique, se déroulera la première édition de l'Hyper Weekend Festival : des concerts, des créations, des performances, des master classes mais aussi de la food et des DJ sets, une cinquantaine d’artistes, une expérience à 360° dévoilée par son maitre d’œuvre, Didier Varrod.