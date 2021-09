Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Emily Loizeau

Album : Icare

Emily Loizeau revient avec un disque écrit au cœur du confinement, enregistré en quarantaine en Angleterre avec le réalisateur et musicien John Parish (musicien et producteur de PJ Harvey).

Emily nourrissait depuis longtemps l’envie de cette rencontre et d’un album dans son pays de moitié, jusqu’à ce que l’évidence opère. Elle est ici autrice, compositrice et interprète mais aussi productrice désormais de son travail.

Ce geste de réappropriation de son territoire, de ses valeurs dans la diffusion de sa musique va avec tout ce que raconte ce nouvel opus : notre société ébranlée par les dérèglements climatiques, impactée par les crises économiques et sanitaires, bouleversée dans sa vision des institutions, dans sa foi en un avenir serein pour ses enfants demande autre chose et veut se réapproprier son mode d’existence et sa durabilité.

Il s’agira ici d’un journal de bord, d’un journal intime écrit en confinement mais avec un regard tourné vers le dehors. Un appel, un souhait profond et puissant d’aller chercher au cœur de ses propres peurs, de sa propre colère, ce qui peut lier aux âmes de chacun.

Kepa

Album : Divine morphine

En 2013, KEPA s’appelait Bastien Duverdier et il vivait la vie de skater professionnel, humain augmenté capable de voyager loin et de s’envoler sur une planche à roulettes. Quant tout à coup, il s’est senti devenir vieux. Rongé par une maladie auto-immune qui a bouleversé sa vie, les chiens de l’enfer à ses trousses, qui ne le lâcheront jamais. Il a trouvé une planche de salut, sans roulettes mais avec des cordes, dans la musique, pratiquée sur sa guitare en métal et de préférence sur un ou deux accords qui tournent, à la recherche d’une transe intérieure, d’une vibration musico-thérapeutique, d’un rite auto-chamanique. Bastien est devenu musicien