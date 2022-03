Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Alan Stivell

Concerts avec l'Orchestre philharmonique de Bretagne

Là où tout le monde aurait pu s'attendre à une célébration à l'Olympia sur la même date il y a 50 ans en 1972, c’est à la Salle Pleyel, temple du classique accueillant désormais toutes les esthétiques musicales, que Alan STIVELL célébrera la rencontre de la musique celtique, de la world, de la pop et du classique.

Alan STIVELL incarne le goût des aventures artistiques et de la singularité depuis toujours et c’est avec l'Orchestre nationale de Bretagne et de nombreux autres invités", une future tournée prochainement annoncée, en forme d'apothéose de carrière sur les routes du monde entier que « CELEBRATION » : une vie pour la Bretagne et la Musique" débutera le 7 avril à Rennes « le liberté » et le 8 Avril à la salle Pleyel à Paris.

Patric Bouvet

Roman : Media machine muzak

Patrick Bouvet est né en 1962. Dans les années 1980, il se consacre essentiellement à la création musicale : il est chanteur et compositeur dans un groupe de rock. Il a également créé plusieurs pièces radiophoniques pour France Culture et ses textes ont été souvent adaptés pour le théâtre.

Media machine muzak : Une femme, égérie des sixties, attend un homme dans un hôtel. Depuis qu'elle n'est plus vraiment célèbre, attendre est devenu son lot. Un homme d'affaires s'oublie sous substances chimiques dans des boîtes de nuit saturées de disco. Un pilote automobile est à l'agonie dans son bolide détruit, les images du crash tournent en boucle devant des téléspectateurs ébahis. Les personnages de cette fiction en sept tableaux sont lancés dans une course folle, en proie à des expériences extrêmes et addictives (la célébrité, la drogue, la vitesse, l'exhibition). Mais nous, qui désirons toujours davantage d'infos, qui rêvons d'en savoir plus, de quoi sommes-nous dépendants ?

Media Machine Muzak désigne le bruit des médias, la machine infernale, irrésistible, qui défile sur nos écrans et dans nos esprits. Dans ce texte fort et hypnotique, Patrick Bouvet braque une lumière crue sur la toile médiatique et ses illusions.

Marie-Flore

Single : Mal Barré

Auteur/compositrice de pop française, après un album remarqué en 2019 "Braquage", Marie-Flore revient en force avec un nouveau single. Son phrasé assumé nous appelle : « C’est mal barré / Chéri, j'te ressers un café ? Il est un peu serré / Pour que tu te fasses l’idée / Que ce sera bien lui le dernier. » Toujours effrontée et désinvolte, toujours grande amoureuse, son « Mal Barré » est un condensé d'ironie taillé pour le dancefloor, dont les punchlines se déroulent sur une trame pop, groovy et sensuelle. Elle sera en concert le 10/04 au festival Mythos à Rennes, le 23/04 au Printemps de Bourges, le 18/05 au festival Paroles et Musiques à St Etienne, le 17/06 pour le festival Voix de Femmes à Maury, le 14/07 aux Francofolies de la Rochelle et le 21/09 à la Cigale à Paris.