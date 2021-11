Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Lujipeka

Album : Montagnes russes

1er album solo pour l'ex chanteur du groupe rennais Columbine. Musique hybride dans laquelle se mélange rap, rock et chanson.

Lulu Gainsbourg

Album : Replay

Surprendre, émouvoir, intriguer, se positionner là où l'on ne vous attendait pas devrait être le but de chaque œuvre musicale, et Lulu Gainsbourg, consciemment ou pas, l'a bien compris. Quatre ans après le raffiné « T'es qui là ? », le musicien, compositeur et arrangeur arpente des chemins de traverse avec Replay, un disque qui renverse la table de la chanson française dite "classique", qui ornait les titres de son précédent opus. De ses années de formation musicale au sein de la prestigieuse Berklee College of Music, Lulu Gainsbourg conserve cette exigence musicale, celle-là même qui consiste à défricher, essayer, tenter des choses, peaufiner des arrangements, composer différemment. Replay, donc, encore et toujours... rejouer le schéma de ses automatismes, redistribuer les cartes de ses propres compétences pour les disperser, les éclater, les laisser se perdre. Et ainsi créer son propre univers Évidemment, être soi-même, se distinguer pour ce que l'on est, est un acte artistique particulièrement important pour celui qui porte un nom de légende. Replay pourrait s'écouter comme on lit un livre ou regarde un film. Mais alors... un concept album, me direz-vous ? Pourquoi pas, mais pas exactement, plutôt une histoire d'amour en quatorze chapitres tantôt chantés, tantôt susurrés d'une voix qui se veut autant suave que sépulcrale L'histoire de Replay est née de différents jams avec un orfèvre des consoles, l'ingénieur du son et réalisateur Jeremy Loucas, alors que Lulu et lui étaient à New-York. A l'écriture des textes, Lilou, qui partage la vie de Lulu, a su mettre les idées et sensations sur papier, pages blanches finalement noircies d'émotions, qui devinrent vite la narration de ces compositions foisonnantes. C'est dans ces circonstances que sont nés les titres entêtants de cet album, qui a bénéficié d'une maturation, d'un processus créatif patient où la musique a été composée avant les textes, qui forment une histoire portée par une bande son aux contours éminemment cinématographiques

