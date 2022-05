Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Ibeyi

Album : Spell 31

Ce n'est pas une coïncidence si le groupe fait son retour au moment où le monde entier semble avoir besoin de guérison spirituelle. Après avoir abordé des sujets tels que la féminité , le racisme et l'activisme sur 'A SH' (2017), ou encore la filiation , la mort et leurs origines sur leur album éponyme (2015), ' Spell 31' voit les jumelles se mettre en quête de reconstruction personnelle, à la poursuite de la véritable harmonie et du bien-être à l’aide d’un soupçon de magie . Enregistré au cours de l’année 2021 à Londres, 'Spell 31' se compose de dix titres écrits et composés par Ibeyi et produits avec l’aide de leur acolyte de longue date Richard Russel l. Les jumelles Diaz ont également pu compter sur les participations de J orja Smith, Pa Salieu et Berwyn mais aussi sur celle de leurs parents. L’opus comporte également une reprise de Rise Above de Black Flag.

Jaymie Silk

Producteur, vocaliste, remixeur et DJ, Jaymie Silk cumule les personnalités musicales, influencé par une double culture : les rave parties et la diaspora à laquelle il est lié. Parfois qualifié de “prodige” ou de “Certified Club King”, autrefois DJ résident de la scène ballroom montréalaise, sa musique traverse autant la scène électronique européenne que les clubs nord-américains. Un mélange audacieux qui constitue un passeport artistique brisant les traditions de la pop, de la bass music, de la techno et du garage. Après avoir déménagé de France au Canada en 2013 et après une décennie de production pour d'autres artistes, Jaymie se tourne vers sa carrière solo.

Avec ses premières sorties en 2016, son style unique lui a permis de se faire rapidement remarquer par différents labels.

Jaymie Silk a depuis sorti plusieurs EPs et singles avec Shall Not Fade, Pelican Fly, Frite Nite et plus encore Son précédent EP “The Legend Of Jack Johnson" figure notamment parmi les meilleurs EP de 2021 selon le magazine britannique Mixmag. En plus de sa musique utilisée dans des émissions de télévision et des documentaires primés, c'est à travers ses remixes, bootlegs et productions originales que Jaymie a attiré l'attention sur son univers (Billboard, BBC, Dj Mag, Mixmag, Rumore, Afropunk, Vice, Xlr8r...) .