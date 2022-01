Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Alexia Gredy

Album : Hors saison

Hors Saison est un recueil de petites histoires au goût légèrement suranné, aux mots tendres comme des premiers baisers et amers comme les derniers. La mise en son évoque les espaces vides, les lignes floues, les gestes lents, l’exacerbation des volumes et des couleurs, le rétrécissement des distances, l’accélération vertigineuse des mouvements, jusqu’à ce que le rythme même semble disparaitre. Cheffe d’orchestre, autrice, compositrice et co-réalisatrice, composant ce qu’elle chante, Alexia Gredy ne se refuse pas aux trucs et astuces, aux superpositions des rimes et des rythmes, des mots et des atmosphères, qu’elle installe toujours avec une économie volontaire de moyens.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pierre De Maere

EP : Un jour je

"Make me famous, please", c’est la phrase que Pierre de Maere signe sur ses réseaux sociaux. Un rêve de célébrité naïf perçu comme salutaire pour le jeune chanteur pop. Fantasmant une vie grandiose et flamboyante, il s’imagine quitter sa campagne Belge afin de poursuivre ses rêves, aux antipodes de sa "vie ordinaire" et de l'ennui qui le ronge au quotidien.

Camouflé derrière des costumes chic et une allure de gendre idéal, Pierre aime provoquer et s'amuse des codes établis avec une arrogance innocente. A la manière d'un Bowie dont il est fan, il aime jouer avec les apparences et flirter avec l’extravagance afin d'éblouir les gens qu'il rencontre et les rallier à sa cause. Touchant, éduqué et profondément libre, ses textes questionnent bon nombre de tabous tels que le désir, la quête de reconnaissance ou les addictions.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Léo Blomov

Album : Carpe noctem

Préférer les mot-valises aux redondances des sonorités, tel est le credo de Leo Blomov, fusion entre l’homme du monde réel, Léo, et le personnage d’Oblomov imaginé par Ivan Gontcharov au milieu du XIXe siècle. Un personnage fainéant, léthargique, qui ne sort plus de chez lui, ne quittant pas son divan et toujours emmitouflé dans son éternel peignoir. Il préfère rêvasser, se remémorer une enfance confortable pour s’éloigner des problèmes banals de l’adulte responsable. Leo a pu être l’alter ego d’Oblomov à certains moments d’une vie qui est parfois sans horizon. Mais c’est bien Leo qui a réussi ,quelques fois, à tirer du lit Oblomov pour l’aider à finir ses morceaux imaginés et rêvés des heures durant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les Louanges

Album : Crash

Annonçant un tournant plus pop, mais à travers une quête musicale toujours aussi ambitieuse et inventive, Crash incarne l’après-impact, le déséquilibre à la fois vertigineux et révélateur vécu par Vincent Roberge après la grande secousse des dernières années. Ce deuxième album ravive la recette complexe et unique de l’auteur-compositeur-interprète : ce mélange organique et fluide entre R&B, jazz et soul dont seul lui a la recette. Armé de sa voix à la fois posée, malléable et désinvolte, Les Louanges offre une brillante pop exploratoire, qui emprunte toutes sortes d’avenues sans jamais perdre le groove mordant et langoureux qui a fait sa réputation. Album chez Bonsound.