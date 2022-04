Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Jean guidoni et Mélanie Isaac © Radio France / Marion Guilbaud/France Inter

Jean Guidoni

Album : Avec des si

Mélanie Isaac

Album : Surface

Originaire de l’Ardenne belge, Mélanie Isaac a posé piano et guitare à Bruxelles il y a une décennie. Elle évolue alors au sein de différentes formations où elle écrit, compose et interprète, et remporte en 2012 la Biennale de la Chanson Française (Le parcours Francofaune de l’époque) au Cirque Royal.

En 2018, sort son remarqué EP « L’Inachevée » enregistré à distance entre Manchester et Gand, avec l’aide de James Doviak (Johnny Marr, The Smiths), Reinhard Vanbergen (Das Pop, The Van Jets) et Franck Baya (Françoiz Breut, Saule). En 2019, elle nous revient avec une réadaptation très personnelle du classique d’Alain Souchon, « LES REGRETS », fonfu tout en justesse à sa palette synthpop électro éthéré avec l’aide de son compagnon de scène, Yannick Dupont (Yôkaï, Chance, Jawhar,…) Quelques mois plus tard, seule en scène avec sa guitare et son piano, elle se voit attribuer le premier prix Franc’Off aux Francofolies de Spa. Elle sort à présent son 1er album, Surface.

Vincent Delerm

Single : Pour Jeanne

Rappelez-vous, 2002, c’était l’année de son premier album éponyme, onze titres piano + voix qui redéfinissaient la chanson française, un anniversaire qui va se célébrer sur scène, en musique et dans une boite ! Sur scène, ce sera à l’Européen à Paris (la salle qui a vu et entendu ses débuts) les 28, 29 et 30/04, puis les 05, 06 et 07/05, les 12, 13 et 14/05 et enfin les 19, 20 et 21/05. La boite, ce sera le 28/10 avec un album de chansons inédites, un autre instrumental et un livre. Et la chanson, c'est un inédit de Vincent Delerm "Pour Jeanne" dédiée à sa frangine de chansons, Jeanne Cherhal, elle aussi présente sur la scène de l'Européen en mai 2002.