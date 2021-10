Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Blondino

Album : Un paradis pour moi

Avec un premier album sorti en 2017 (« Jamais sans la nuit »), plébiscité par la critique, la chanteuse lorraine d!origine italienne et au pseudo androgyne (emprunté au titre d'un ouvrage de l'auteur culte suédois Sture Dahlström), de son vrai nom Tiphaine Lozupone, avait déjà montré un aperçu de son talent brut et – hypersensible. Dans ce deuxième opus réalisé avant le confinement et qui sonne comme un « Nouveau Départ », elle parle de renaissance, de lâcher-prise et de réinvention

Emmanuel Emo

Album : Bile noire

Pour cet album comme pour ses titres précédents, Emmanuel Emo a tout fait dans sa chambre, une vieille habitude d’adolescent dont il n’a jamais su se défaire. Il se crée toute une collection d’instruments samplés à droite à gauche : le piano familial, une caisse claire désaccordée oubliée dans un couloir enregistrée avec son smartphone, une batterie captée derrière la porte d’un club... De retour dans sa chambre, il mêle tous ces petits samples à ses intuitions pour créer de nouvelles textures sonores au rendu sensuel et organique.

Bénédicte Schmitt

"Un bon instrument, un bon placement micro et un bon choix de préampli pour agrandir le terrain de jeu au mixage ", telle est la formule préférée de Bénédicte Schmitt, ingénieure du son, productrice et réalisatrice aux Labomatic Studios depuis 1998. De Benjamin Biolay à Camille, en passant par Raphael et Cassius, Bénédicte Schmitt a travaillé avec les plus grands noms de la scène musicale française.