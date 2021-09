Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Les têtes raides

Album : Bing bam boum

Il s’est passé sept ans depuis le précédent album mais, surtout, le line up historique du groupe est reconstitué. Ils sont tous là: Christian pour les mots, Grégoire au sax, Cali à la basse, Lulu à la batterie, Pierrot au trombone, Anne-Gaëlle au violoncelle, Édith au clavier, Serge à la guitare. Ils étaient là au tout début, sont arrivés sur Mange tes morts, sur Les Oiseaux ou à peine plus tard. Ils avaient pris plus ou moins de champs, plus ou moins longtemps. Et voici donc les retrouvailles avec cette équation géniale éclose à la fin des années 1980:chanson, punk-rock et musique de cirque, énergie turbulente et vertige poétique, méditations électriques et pogo existentialiste, expressionnisme binaire et valse rebelle...Mais Bing Bang Boum ne porte pas sans raison un titre aussi vif. «On était neuf sur l’album», dit Christian Olivier: huit Têtes Raides et Édith Fambuena. Musicienne et productrice, elle a apporté quelque chose qui n’était jamais arrivé sur un album de Têtes Raides, une curieuse alliance de musique et de textures, de composition et de laboratoire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nina Savary

Album : Next level soap opera

Si l'on devait pointer l'univers de l'artiste plurielle Nina Savary sur une mappemonde, le meilleur conseil qu'on puisse donner à l'explorateur avisé serait encore de procéder par élimination. Cherchez plutôt là où elle n'est pas ; car son lieu de résidence est à l'exact opposé d'un hypothétique état d'urgence. Et si on ne va pas se lancer dans un éloge fastidieux de la paresse, de l'oisiveté ou du délassement, on peut affirmer sans sourciller que la chanteuse, comédienne et danseuse française convoque toutes les forces en sa présence pour demeurer hors des affres du monde.