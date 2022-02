Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Cabadzi

Album : Burrhus - Saison 2

Lewis OfMan

Album : Sonic poem

Molecule

Album : Tevennec

Hélitreuillé en mai 2021 pour une résidence exceptionnelle sur le Phare hanté de Tévennec, Molécule signe un projet inédit, mystique à souhait tout droit sorti des ténèbres. Fidèle à son dogme artistique, pendant cinq jours, l'artiste a entièrement composé cet album dans l'antre de Tévennec, réputé pour être un endroit maudit. Un manifeste sonore électronique et ambient, truffé de soundfield recordings.