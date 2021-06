Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Yvan Marc

Album : Pas tout seul

Comme un clin d'oeil à son image de timide retranché. Comme une main tendue. Le geste du vouloir. Comme un élan de partage en ces temps de solitude contrainte. Peut-être parce qu'il avait pressenti que le contexte sanitaire jouerait d'éprouvantes prolongations. Yvan Marc a préféré prendre les devants. refus d'oisiveté à la suite de l'inconfortable trajectoire de l'ancien soleil, son huitième album publié à la rentrée 2020. L'année maudite. Plutôt que ruminer sa trentaine de dates annulées. Il a donc enclenché une dynamique positive : regarder dans le rétroviseur, offrir une nouvelle existence à des titres de son répertoire et y convier des voix amies : Les Ogres de Barback, Yves Jamait, Ours, Féloche, Alexis Hk et bien d'autres

Silly Boy Blue

Album : Breakup songs

Le premier album de Silly Boy Blue abrite douze chansons, qui ont choisi de ne pas choisir : certaines n'ont besoin que du redoutable guitare/voix, d'autres au contraire nécessitent le faste des arrangements et des rythmiques. enregistré d'abord à Paris avec Apollo Noir, puis en Haute-Normandie au studio 33, avec l'addition de Sam Tiba de Club Cheval, l'album accueille également trois productions signées Ana. “c’était un choix féministe. je voulais jouer toutes les guitares, tous les pianos, signer les arrangements et des productions. je suis geek mais impatiente : la combinaison des deux est ingérable. ça renforce mon impression d'être en imposture, d'être nulle. pourtant, même si j'ai des choses à dire en tant que femme-musicienne, j'ai surtout des choses à dire en tant que musicienne.” c'est ce qui frappe dans ces chansons : leur méticulosité, leur musicalité. Il y est question de montagnes russes émotionnelles, des crushes aux ruptures. pas étonnant que la mélancolie soit l'invitée spéciale de tant de chansons de Silly Boy Blue.“

Malik Djoudi

Single : Point Sensible

Nommé artiste révélation aux Victoires de la Musique 2020, l’artiste français à la voix androgyne sortira fin septembre « Troie », troisième album solaire et sensuel. Malik Djoudi explique à propos du titre : « Pour Point sensible, j’ai décidé de lâcher les machines, je tenais à avoir une basse batterie. Point sensible, est une invitation à entrer au plus profond de nous, et s’accepter tel que l’on est, sans tabous... » Malik Djoudi a invité Lala &ce, la jeune rappeuse au rap indolent et sensuel : « J’aime chez Lala &ce, l’énergie qu’elle dégage, sa sensibilité, son sens du rythme. En la voyant à l’image, j’ai trouvé qu’elle proposait quelque chose de nouveau, que son style, son phrasé sortait des codes habituels, et c’est ce qui m’a donné l’envie de travailler avec elle. Plus smart que Lala, tu peux pas... ! » Avec ‘Troie’, ses chansons électroniques au cœur sensible se parent de nouveaux atours : plus organiques, chaleureuses et ouvertes aux modes majeurs. Conçu comme une lutte, contre lui-même et contre cette époque, l’album, réalisé par Renaud Letang (Philippe Katerine, François & The Atlas Mountain, Feist, Gonzales) est une délivrance face aux maux de la période. A l’affiche de quelques festivals cet été (dont les Vieilles Charrues), Malik Djoudi sera en tournée en groupe (batterie, basse, claviers) dès septembre et en concert à La Cigale le 25 novembre. Le clip est à voir ici.