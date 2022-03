Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Pirogue

EP : Pirogue

Le premier EP de Pirogue évoque un voyage, où défilent des expériences douces de vacances (Holidays, Je Glisse), des plaisirs simples (Contre toi), et des phases d’hallucinations (L’Extase, Fleur d’Altitude). Les perceptions y sont amplifiées dans une sorte d’extase des sens. Le dernier morceau, Le Goût du vrai, laisse penser que cette échappée est purement intérieure ou imaginaire.

L’ensemble est dream pop avec un léger groove et des teintes psychédéliques. Un bouquet d’influences, allant du jazz au shoegaze, où de multiples parcelles musicales se réconcilient dans un tout chimérique. Will (guitare chant) a été bercé dans son enfance par les premiers albums des Pink Floyd que son père passait dans la voiture lorsqu’ils partaient skier, à l’aube, dans les Pyrénées. Plus tard, des groupes tels que My Bloody Valentine, Stereolab ou Ride ont illuminés son adolescence.

L’oreille de Paul (guitare, synthétiseurs) se construit à l’écoute des vinyles de son père : Johnny Guitar Watson, Oscar Peterson, Michael Jackson ou Herbie Hancock. Il étudie ensuite le jazz à Berklee, où il développe son goût pour l’improvisation et les arrangements autour de nouvelles couleurs musicales.

Eric Greff

Roman : Rock star sinon rien

Il était cadre commercial. Il rêvait d’être une rock star.

Alors, un beau matin, il a mis les doigts dans la prise et allumé l’interrupteur. Il a imaginé un double démoniaque à la biographie fantasque. Eric Greff est devenu Helmut Fritz avec la chanson Ça m’énerve.

Résultat : un demi-million de singles vendus, une nomination aux Victoires de la musique, une tournée internationale. Et une chute abyssale.

L’argent, l’alcool, le sexe, la solitude, les faux amis, le jusqu’au-boutisme destructeur...

Rock star sinon rien est la confession hilarante et enragée d’un artiste engourdi par le succès. Entre humour et désespoir, Eric Greff se livre sans détour et dénonce une industrie musicale impitoyable.

Eric Greff est auteur-compositeur et producteur. Rock star sinon rien est son premier ouvrage.

Belle Jeunesse avec Laura Cahen, PR2B, Clara Ysé et Yoa

Festival : Les Emancipées

Chaque année, Les Émancipéés s'aventurent dans de nouvelles propositions artistiques, s'autorisant des libertés fantastiques. Pour clôturer cette 5ème édition, nous vous convions cette fois à une véritable épopée musicale, une sorte de mini marathon de la nouvelle chanson française féminine avec la soirée Belle Jeunesse qui clôt le festival le 27/03. Ou plus exactement, un relais musical assuré par 4 artistes de la nouvelle génération. Parmi elles, 2 chanteuses-compositrices déjà avancées sur le chemin de la reconnaissance (Laura Cahen et Clara Ysé) et 2 chanteuses à l'aube d'une carrière pleine de promesses (P.R2B et Yoa). Chacune d'entre elles assurera un concert de 30 minutes, et, pendant les changements de plateaux (20 min environ), le public sera convié à une pause/rencontre avec l'artiste sortante

Bénédicte Schmitt a pu enregistrer avec son studio Sac A Dos, une sorte de répétition de cette soirée, une mise en chauffe informelle et malicieuse lors d'une soirée Tomboy au mois de mars, à retrouver ici dans son intégralité.