Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Dédé Saint-Prix

Album : Koktel chouval bwa

Après avoir joué au sein de différents groupes dont « La Sélecta » et « Malavoi », Dédé Saint-Prix crée « Pakatak », formation expérimentale de recherche rythmique, pour redonner toute la place à la musique de son enfance et réhabiliter l’identité martiniquaise quelque peu envahie par le Ka de l’île voisine, la Guadeloupe. A cette époque, Dédé mène de front ses 2 carrières : l’enseignement et la musique. Après plusieurs albums à son actifs Dédé Saint Prix nous reviens avec KOKTEL CHOUVAL BWA qui est l’aboutissement d’un projet commun (avec Ludovic Anicette ex-guitariste des Frères Dodo Twoubadou d’Haïti). Cette collaboration a donné naissance au style « chouval bwa-twoubadou ». Des thèmes comme l’intérêt général, l’auto-suffisance, la réparation, la tradition, la nature, l’espoir, l’amour, la tolérance, la force de la pensée et de la parole et la reconnaissance y sont abordés sur des arrangements cuivrés et chaloupés à souhait.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Original Laeti

Série : Validé - saison 2

Algérienne et guadeloupéenne, Laetitia Kerfa aka Original Laeti a grandi à Paris. Après des débuts au sein du collectif rap Keskiya, elle commence sa carrière solo, intégrant dans son rap, ce qu’il y a de plus intime, sans s’interdire de jouer différents personnages et des contradictions qui la composent. Au fil de ses textes, elle construit un style incisif s'inspirant autant de la trap que du boom bap.