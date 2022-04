Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Louis Bertignac

Autobiographie : Jolie petite histoire

Je vous offre ma vie avec la même sincérité que vous m’offrez les vôtres

. Louis Bertignac.

La première autobiographie d'un membre du groupe Téléphone : l'histoire de sa vie et de celle du groupe

« Ce livre était une nécessité.

Les soirs de concert, nous nous retrouvons au même endroit à la même heure, avec toute une vie avant cette rencontre, toutes ces choses du passé qu’on trimbale avec nous. Pendant deux heures, nos vies fusionnent, je vous donne le meilleur de moi-même et je reçois en retour des vagues d’amour venues de la salle, qui me submergent de bonheur.

À la fin de la représentation, nous repartons chacun de notre côté, vivre le reste de nos vies. Dans le ronronnement de la voiture qui m’emmène dans la nuit vers un retour à la vie normale, je ne cesse de penser à l’histoire d’amour que nous venons de vivre.

Je sais que vous ressentez ce besoin de prolonger la magie de ces rencontres. Vous me l’avez écrit dans ces lettres magnifiques où vous me donnez vos vies, vos amours, vos souffrances et vos passions avec des mots tellement touchants, tellement sincères, qu’à chaque fois, je me promets de répondre. Et puis je tarde, je remets, j’égare la lettre et je m’en veux…

Ce livre est ma réponse à ces lettres oubliées par négligence, par paresse ou parce que des urgences dérisoires me faisaient croire que j’avais autre chose à faire. Je vous raconte tout ce qui a précédé notre rencontre un soir de concert et puis aussi, tout ce qui l’a suivi… Je vous y offre ma vie avec la même sincérité que vous m’offrez les vôtres. » Louis Bertignac

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Claude Zidi Jr et MB14

Film : Ténor

Ténor est le troisième film de Claude Zidi Jr, et le premier en tant qu'acteur pour MB14, ancien membre du groupe Berywam et candidat à The Voice l'année dernière.

Synopsis :

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.