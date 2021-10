Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Jean Louis Murat et Vincent Ostria © Radio France / Marion Guilbaud

Jean-Louis Murat

Album : La vraie vie de Buck John

Inspiré du cowboy de la bande dessinée britannique qui faisait elle-même référence à l'acteur de western Buck Jones, Jean-Louis Murat se plonge dans un nouveau décor pour donner vie à 12 nouvelles chansons dans le pur style de l'Auvergnat.

Vincent Ostria

Livre : Paris punkabilly 76 - 80

Paris-Punkabilly 76-80 est le portrait d’une époque perçue à travers le regard d’une jeunesse velléitaire qui va de fêtes en fêtes au rythme des concerts rock et punk, à Paris comme en banlieue. Vincent Ostria revient sur ses jeunes années, entre la lecture de La Recherche et la formation d’un groupe appelé Zozo et les Martiens, les concerts légendaires des Sex Pistols ainsi que sa fréquentation des Stinky Toys, Elli et Jacno, Eva Ionesco, Alain Pacadis… jusqu’à son départ pour New York et sa découverte d’Eraserhead (Lynch).

Jean Daniel Beauvallet

Livre: Passeur

En 30 ans de journalisme musical, JD Beauvallet a rencontré les plus grandes icônes du rock, soutenu les plus émergentes, défendu les plus tenaces. Dans ce livre illustré par les clichés du photographe Renaud Monfourny, ce passeur de génie revient sur sa vie, trépidante, laissant place aux brûlures de l'enfance, aux années Inrocks, aux déambulations dans les rues de Manchester ou celles de Liverpool, à l'affût de la moindre rock-star naissante.

Une autobiographie bouleversante qui vous plongera au cœur de l'industrie du disque, de ses secrets les mieux gardés. Un ouvrage foncièrement libre qui vous emmènera de Chinon à Los Angeles, de Paris à Liverpool, de Tours à Brighton, et vous fera découvrir les anecdotes les plus drôles vécues avec les Spice Girls, Daft Punk, David Bowie, Björk, les Happy Mondays ou Oasis. Une bible pour tous les amateurs de musique.

JD Beauvallet a été, dès 1986, l'un des membres fondateurs du magazine Les Inrockuptibles, où il a dirigé la partie musicale jusqu'en 2019. Depuis plus de trente ans, il interviewe en longueur les musiciens, mais aussi les personnages de l'ombre qui font l'Histoire du rock.

Aux Editions Braquage.