Julien Voulzy

Album : Alpha

Premier album de Julien Voulzy sous son nom, intégralement réalisé et produit par -M-, ce complice de musique et d’amitié depuis plus de trente ans, est une histoire musicale et personnelle. C’est un véritable voyage, une odyssée pop et cosmique, dans laquelle Julien Voulzy incarne Alpha et en profite pour nous offrir une véritable ode à la Femme. Celles qu’il aime, celle qu’il a tant aimé.

Comment résumer l’histoire que racontent les 10 chansons de l’album ? Par le commencement peut-être : l’élément déclencheur de la création de cet opus, lorsque Julien Voulzy partage avec Matthieu Chedid son envie et son besoin irrépressible de mettre en musique une histoire et des personnages à la croisée de sa vie et de la science-fiction. « Alpha, de la constellation d'Orion, perd Betty, sa mère, reine de l'univers, engloutie par les flots des poussières de la voie lactée. Elle lui manque tant qu'il entame un long voyage en direction de la Terre et part à la recherche de son amour intersidéral. Il quitte les siens, son peuple et sa raison, traversant l'univers pour trouver réconfort et quelque humanité auprès de celle qui fût jusqu’ici son ennemie de toujours… Oméga. »

Julia Jean-Baptiste

Ep : Solo

Solo, un disque auto-produit, écrit et composé par Julia Jean-Baptiste, c’est elle maux pour mots, authentique et passionnée. C’est le marque-page d’un nouveau chapitre personnel et artistique après des collaborations avec les groupes Nouvelle Vague et Pendentif et un premier EP qui ne lui correspondait pas. « J'avais l’impression de gommer ma personnalité alors je suis revenue à mes émotions premières. »

Car la musique parle en Julia depuis toujours. Ses pas de côté - une maîtrise en médiation culturelle, des jobs de serveuse, un stage au magazine Vox Pop - ont renforcé son goût de la chanson et du live, son goût des autres. « Une des raisons qui m’a poussée à être chanteuse, c’est mon amour pour les gens. J’aime chanter, danser, regarder le public dans les yeux, lui raconter des histoires... » D’en parler lui donne la chair de poule.

Romane

Ep : I know

Après un premier single « Fantasy » qui compte aujourd'hui plus de 2 Millions de streams, Romane, jeune artiste franco-gabonaise de 22 ans, auteure-compositrice et interprète, présente son premier EP « I Know », qui sortira le 17 Septembre prochain. Influencée depuis toute petite par la musique saoul américaine et inspirée ensuite, par le rap, le R'n'B' anglais ainsi que les séries anglophones, Romane se met à chanter puis à écrire très jeune, en anglais. Produit par Dan Black (ex-the Servant), « I Know » rassemble 4 titres à la fois profonds, vibrants et feel good, portés par la voix mature et intense de Romane.