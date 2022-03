Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Iliona

EP :

--

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Album :

--

M

Single : Rêvalité + Dans Ta Radio

Trois ans se sont écoulés depuis son dernier album « Lettre Infinie », Matthieu Chedid n'est pas resté inactif, on se rappelle ses lives sur les réseaux sociaux pendant les confinements, le livre disque « Grandes Oreilles Tout Oreilles » en novembre dernier, un projet familial comme il les aime. Il revient deux chansons, en prélude à un nouvel album attendu pour le 03/06, accompagné par la musicienne Gail Ann Dorsey, entendue aux côtés de David Bowie et Lenny Kravitz entre autres. M révèlera ses chansons dans une tournée qui passera les 08/04 et 09/04 à Clermont Ferrand, puis Lille, Rouen, St Etienne et bien d’autres villes avant les Folies Bergères à Paris du 04 au 22/05 et les festivals de l’été.