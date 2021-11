Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Lonepsi

Album : Après la pluie

Avec des influences allant de Debussy à l’iconique collectif Time Bomb, Lonepsi fait partie de cette génération qui ne voit pas pourquoi elle devrait choisir entre la chanson et le rap, entre musicalité et exigence de l'écriture. Après avoir développé sa maîtrise du piano en autodidacte, il a fait ses armes dans le rap français. Auteur-compositeur-interprète, Lonepsi aime les mots et le pouvoir qu'ils ont de soigner. En les plongeant dans des harmonies raffinées, il s'en sert pour questionner le temps et l’absence et donner sens à ses rêveries de promeneur solitaire. En mouvement, comme la pensée d'un casanier qui aime voyager.

Antoine Wielemans

Album : Vattetot

Cinq albums avec Girls in hawaii en temps que chanteur, et Antoine Wielemans débute une réflexion plus personnelle : «J’avais envie, au sortir de la tournée Nocturne, de nouveauté. Avec ce vieux fantasme d’apprendre le piano, et d’écrire pour moi, sans les contraintes et les compromis inhérents à la vie d’un groupe, et sans savoir ce qui allait en sortir. J’ai essayé quelques morceaux en anglais mais ça sonnait trop Girls et le français s’est imposé assez naturellement»