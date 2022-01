Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Perez

EP : Sados

Deux ans après un troisième album « SUREX » aux accents science-fictionnels, PEREZ revient avec le EP 4 titres « SADOS », poursuivant son exploration d’une pop électronique libre et retorse. Si la constellation d’influences est toujours riche et foisonnante, brassant le RnB, le Garage House, la Trance des années 90, Laurie Anderson, Yves Simon ou encore Panda Bear, les chansons semblent ne jamais avoir été aussi précises et minimalistes.

Joseph Schiano Di Lombo

Album : Musique de niche

Claviériste, compositeur, performeur, dessinateur, écrivain, poète : Joseph Schiano di Lombo fait jeu de tout bois. Situé dans le paysage musical français à cet endroit précis, mais toujours inclassable, où priment la fantaisie et l’intuition (peu de plans, mais une légion de comètes en orbite), le musicien explore et rassemble les nombreux territoires de la musique instrumentale, des formes actuelles aux formes anciennes, avec une irrévérence pavée de bonnes inventions. À mi-chemin des sentiers balisés et des hors-pistes, du noble et du trivial, du conceptuel et du sensuel, du noyau et de l’enveloppe, de l’improvisation et de la composition, entre ce que les choses sont et tout ce qu’elles pourraient devenir, sa musique et le reste de son travail font glisser les paysages communs vers des formes inattendues, trahissant un certain attachement au paradoxe. Un équilibriste qui fait pourtant peu de cas de la balance où, soyez-en sûr, l’emportera toujours le côté le plus léger.

Gwendoline

EP : Après c'est gobelet

Gwendoline, est un duo-antihéros de la scène indé rennaise. Loosers sensibles et grands blasés de la start up nation, Micka et Pierre façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé percutant et poétique avec pour source première d’inspiration les discussions de comptoir, en regardant celles & ceux qui les entourent. Entre textes fatalistes, auto-dérision, sarcasmes et amertume de la médiocrité du monde, leur cold-wave sincère est le symbole d’une jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite pour manifester. En 2017, ils enregistrent un premier album en s’enfermant deux semaines pour tout composer d’une traite, en se nourrissant de leur environnement quotidien à Rennes, de nombreuses soirées passées au bar et des angoisses de notre époque. D’abord auto-produit sur Bandcamp, cet album « Après c’est Gobelet ! » est pressé dans la confidence en vinyle en juin 2020 sur un label underground espagnol, dont les stocks s’épuisent avant la fin de l’année et aujourd’hui introuvable en France.