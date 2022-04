Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Park

Album : Park

PARK, ou la rencontre de Frànçois & The Atlas Mountains et Lysistrata ! Deux acteurs majeurs de la scène indé française, deux esprits qui se réinventent à travers une collection de titres composés en toute innocence. Un premier album remède, invitant à l'évasion.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

10ème anniversaire du label Vietnam

Franck Annese est le fondateur du groupe So press qui regroupe des journaux comme Society, So foot... Il est également guitariste et il y a dix ans, il décide de créer le label Vietnam, refuge d'artistes tels que H-Burns, Chevalrex, Pharaon de Winter...